U noći između 29. i 30. juna nepoznati muškarac je napao dvije djevojke u Banja Luci, a među njima je bila i Dajana Dangubić, pripadnica Oružanih snaga BiH.

Dajana Dangubić / 24sata.info

Ona se oglasila danas i naglasila da nije problem što je zadobila povrede, nego ponašanje policije.



- Ja o tome nikad ne bih pisala ni pričala ali isprovocirao me način na koji se policija odnosila prema tome. Šokirala sam se da se to desilo i odmah rekla zovi policiju. Milica ih je nazvala, a policija je rekla otiđite u najbližu stanicu, kao ne mogu oni doći na teren. Mi smo uzele taksi i otišle u najbližu stanicu - kazala je Dangubić te dodala:



"Razgovor je trajao pola sata. Zapisivali su izjavu na papir, nisu nas uopše ozbiljno shvatili. Meni je ispod časti da te policajac diskriminira i da ti kaže 'Slušaj mala, vi hodate navečer po parku, jeste li ga isprovocirale', vjerovatno je išao na gej konotaciju. On opravdava nasilje izgledom ili seksualnom pripadnošću."



Nakon što je rekla policiji da je pripadnica Oružanih snaga, promijenili su pristup.



- Kad sam izašla iz stanice počeli su me zvati na telefon: Nemojte se ljutiti, noć je bila duga, imali smo mnogo problema, možete li ovo, možete li ono - rekla je.



(Avaz)