Članovi Planinarskog kluba „Goražde – Maglić“ jutros su krenuli na Marš mira u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Zajedno s njima krenuo je i jedan broj planinara iz Bara (Crna Gora), dok će im se tokom putovanja pridružiti i planinari iz Novog Pazara (Srbija).

Foto: FENA

Ističu da je to dugogodišnja tradicija kojom se njeguje sjećanje na žrtve srebreničkog genocida.



- Mi već 14 godina organizujemo ovaj memorijalni pohod sa jednom namjerom, da se nikada i nikome ne ponovi, ali i da se nikada ne zaboravi Srebrenica. Svi danas imamo posebne emocije tuge zbog svega što je to vrijeme donijelo. Najmanje što možemo učiniti je da odamo počast svim stradalnicima na tom putu smrti i tuge, da to dostojanstveno učinimo - kazao je predsjednik Planinarskog kluba "Goražde – Maglić" Zajko Šovšić.



U grupi od 20-ak planinara koji su krenuli iz Goražda je i Mirsad Mehinagić iz Bara.



- Svake godine učestvujem u Maršu mira. Idemo iz ljudskih pobuda, nema nas puno iz Crne Gore, nas dvojica. Svake godine idemo zahvaljujući planinarima iz Goražda koji nas bratski prime da zajedno odamo počast svim umrlim, svim poginulim i molim uzvišenog Boga da im podari deredže šehida, a njihovim familijama sabur i strpljenje i svako dobro na ovom svijetu – kaže Mehinagić.



Pored planinara, počast žrtvama genocida pored ostalih i ove godine odat će goraždanski atletičari i biciklisti. Svi u različito vrijeme doći će u Potočare a onda zajedno sa predstavnicima gradske uprave Goražde učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća odat će počast žrtvama genocida u Srebrenici.





(FENA)