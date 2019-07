U Dortmundu je jučer održan Marš šutnje u znak sjećanja na genocid u Srebrenici i sve žrtve rata u BiH. Sa Marša je poručeno da se genocid ne smije zaboraviti i da treba spriječiti da se ponovo dogodi bilo gdje u svijetu, javlja Deutsche Welle.

Foto: DW

"Žrtve genocida u Srebrenici nikada ne smijemo zaboraviti. Ne zaboravimo i ne dozvolimo da se tako nešto ponovi", kaže Amir Aletić, aktivista i rukovodilac organizacionog odbora Marša šutnje.



"Cilj ovog okupljanja je pored ostalog i da pošaljemo poruku njemačkim političarima da omoguće da se u njemačkim školama počne govoriti o genocidu u Srebrenici. Također želimo i da se ne zaboravi genocid i svi zločini u BiH, jer ako zaboravimo, onda postoji opasnost da se ponove”.



Sličnog mišljenja je i Mehmed Valjevac, koji sa Aletićem već petu godinu za redom radi na organizaciji Marša šutnje koji je ove godine održan pod okriljem Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.



"Cilj održavanja ovog marša je prije svega da se ne zaboravi genocid u Srebrenici. To smo dužni žrtvama i njihovim porodicama. Također, radimo na tome da jedna ulica ili trg u Dortmundu dobiju ime Srebrenica”, kaže Valjevac i dodaje da se "ovim Maršom ne prisjećamo samo žrtava genocida u Srebrenici. Maršom šutnje u Dortmundu ne želimo zaboraviti ni jednu žrtvu u BiH.”



Dan kada prorade emocije



Među blizu 2.000 učesnika Marša šutnje je bilo i nekoliko onih koji su preživjeli genocid u Srebrenici i koji su se, krećući se kroz šume, u julu 1995. godine, umorni i izgladnjeli, uspjeli spasiti svoje živote. Jedan od njih je i Nedžad Osmić koji danas živi i radi u Kelnu. 1995. godine je imao 22. godine. On se u Dortmundu prisjetio dana kada su došli vojnici UN-a i kada je Srebrenica postala zaštićena zona.



"Nažalost, vojnici UN-a nas nisu zaštitili”, kaže Osmić koji se u emotivnom govoru u Dortmundu sjetio dana kada mu je na rukama preminuo prijatelj i to samo nekoliko kilometara od, kako kaže " slobodne teritorije.”







"Danas prorade emocije. Ne smijemo dozvoliti da genocid u Srebrenici padne u zaborav. Ovakvim okupljanjima želimo podsjetiti građane Njemačke na ono što se dogodilo u agresiji na BiH. Sjećanje na Srebrenicu je za nas preživjele bolno. Želimo da pravda bude zadovoljena i da počinioci budu kažnjeni”, kaže Osmić.



Dirk Planert: U Srebrenicu na godišnji odmor



Njemački novinar i humanitarac Dirk Planert je rat proveo u Bihaću. Nedavno je boravio u tom gradu u kojem se, kako kaže, sjetio ratnih scena jer se susreo sa ljudima kojima je također prijeko potrebna pomoć. Riječ je o migrantima koji preko tzv. Balkanske rute pokušavaju doći u Zapadnu Evropu. Planert je nakon rata u BiH u nekoliko navrata pomagao i Srebreničanima.



"Ako neko u Njemačkoj negira holokaust čini kazneno djelo, ali ako to ponovi nekoliko puta, onda ide u zatvor. U BiH takvi zakoni ne postoje. U BiH aktuelni predsjedavajući Predsjedništva BiH stalno negira genocid u Srebrenici bez obzira što je u Hagu više puta dokazan da je u Srebrenici izvršen genocid”, kaže Planert.



On je također rekao da se "ne možemo osloniti na politiku niti na velike, kao što je UN. Mislim da na ovom mjestu ne moram objašnjavati zašto. Svako od nas ima zadatak da ne mrzi. To nije odgovor. Mržnja je do ovoga i dovela. To je veliki posao za svakog od nas. Ne moramo po svaku cijenu djelovati s ljubavlju, ali trebamo sa razumijevanjem. Obaveza nam je da govorimo o genocidu kako se više nikada ne bi ponovio”, istakao je Planert koji, kao i Osmić, u Dortmundu nije krio emocije.



Planert je rekao i da je otvaranje radnih mjesta najbolji način na koji se može pomoći Srebreničanima.



"Zbog toga je moja preporuka da odlazimo na godišnji odmor u Srebrenicu jer je to lijep grad sa prelijepom okolinom, ali i da motivišemo strane investitore da investiraju u Srebrenici”, rekao je Planert.



"Borimo se protiv mržnje i ekstremizma"



Maršu šutnje su prisustvovali i predstavnici drugih vjerskih zajednica u Dortmundu kao i predstavnici humanitarnih organizacija. Predstavnici političkih partija su ranije otkazali učešće zbog obaveza ili godišnjih odmora.



Sener Cebeci, turski generalni konzul iz Essena, je našao vremena da dođe u Dortmund i pošalje poruku da se ne smije dozvoliti zaboravljanje Srebrenice.



”U ime moje zemlje i mog naroda osuđujem one koji su ubili nedužne ljude. Naša je obaveza da damo svoj doprinos i da spriječimo da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Ono što se prije 24. godine dogodilo u i oko Srebrenice ponovo nas opominje da moramo biti budni i boriti se protiv nehumanosti, mržnje prema strancima, rasizma, ekstremizma, etničkog i vjerskog radikalizma”, rekao je Cebeci.



Sener Cebeci je u Dortmundu zamoljen da prenese molbe odgovornima u Turskoj da usvoje Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.



Na Maršu šutnje u Dortmundu su na simboličan način položene 33 bijele ruže u znak sjećanja na 33 žrtve genocida koje će ove godine biti pokopane u Memorijalnom centru u Potočarima. Organizatori su najavili da će i naredne godine biti organizovan Marš šutnje u Dortmundu. Također, postoji inicijativa da se u povodu 25. godišnjice genocida u Srebrenici centralni Marš šutnje za Njemačku održi u Berlinu.





(DW)