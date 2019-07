Član odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici Ćamil Duraković uputio je jasan apel uoči 11. jula, kada će biti ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog jula 1995. godine u ovom bh. gradu.

Ćamil Duraković / 24sata.info

U video poruci objavljenoj na Facebooku, Duraković se posebno osvrnuo na incidente i pojave koje, kako je rekao, skrnave žrtve i ovo sveto mjesto.



On je istakako kako je 11. juli planetarno poznat dan, o kojem prijatelji govore afirmativno, dok ga neprijatelji pokušavaju relativizovati i skrenuti sliku sa onoga što se u Srebrenici dešavalo i dešava. Postoje, dodao je, i oni koji u svemu tome traže senzaciju.



"Svakome ponaosob na čast!", kazao je Duraković, koji je i bivši načelnik Srebrenice.



Na početku svog obraćanja, Duraković je napomenuo da danas, 7. jula, počinje okupljanje preživjelih u Nezuku, a sljedećeg jutra kreće Marš mira, koji je postao planetarna aktivnost u kojoj učestvuje na hiljade ljudi.



"Marš mira je živi oblik sjećanja i suosjećanja barem sa jednim dijelom onoga što smo preživjeli 1995. godine. Nažalost, većina ljudi koja je pošla tim putem, ubijena je", naglasio je on.



Potcrtao je da Organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici snosi odgovornost za sve što ostane nakon tog događaja, a onda se osvrnuo na loša iskustva zabilježena prethodnih godina.



"Marš mira nije šansa da upraznite vaših nekoliko slobodnih dana time što ćete učestvovati u zajedničkoj aktivnosti gdje se ima jesti, piti i uživati. Svako ko misli da je to put koji treba da bude tip-top, na nivou glamuroznosti, neka ne ide na taj put. Marš mira je suosjećanje i žrtvovanje", jasan je Duraković.



Prethodnih godina, naglasio je, pojedini učesnici Marša mira konzumirali su alkohol, što je najgrublja uvreda za ljude koji su ubijeni na tom putu.



Stoga je upozorio da dostojanstvo i sjećanje na žrtve moraju biti temeljna poruka Marša mira, prenose Vijesti.ba.



"Marš mira je marš na dženazu. Zato je važno da svako do vas uskladi svoje ponašanje dostojanstvu tog događaja. Nemojte činiti ništa što nije dostojno tome", apelovao je Duraković.



Proteklih godina, upozorio je, na trasi je zabilježeno skrnavljenje spomenika ljudi pravoslavne vjere, te spaljivanje njihovog sijena. To je, dodao je, ostavilo loš utisak i lošu situaciju za Bošnjake koji su hrabro došli ponovo da žive na ovim prostorima.



"Uzvikivanje tekbira i Allahu akber glasno prolaskom teritorijom gdje su srpska sela, nije korektno prema Bošnjacima koji žive na tom prostoru, a ni prema Srbima. Nalazite se u koloni od sedam hiljada ljudi koja će dva dana proći i otići. Ostaje život ljudi. Nije cilj pokazati koliki ste musliman u Maršu mira. Ima načina da se dokažete kao dobar musliman drugim danima", napomenuo je on, te ponovio da se u Maršu mira dokazuje dostojanstvo i odaje počast žrtvama.



Osvrnuo se i na organizaciju same dženaze 11. jula, poručivši da Organizacioni odbor čini sve kako bi na što dostojanstveniji način to bilo obilježeno.



"Nažalost, dese se i loše stvari koje šalju negativnu sliku, pa se nje uhvate neprijateljski mediji i od toga prave seznaciju. Tako su naš sveti događaj zvali piknikom, julskim festivalom, vašarom...", kazao je Duraković.



On je podsjetio da je Islamska zajednica u BiH Memorijalni centar Potočari i mezarje proglasila šehitlukom u BiH. Time je mezarje postalo sveto mjesto.



"Naša vjera i tradicija nalažu da se na to mjesto ulazi propisno odjeven, jer nepropisno odijevanje vrijeđa žrtve", poručio je Duraković, te dodao da žene tom prilikom treba da nose marame.



Prosjačenje, prodaja bižuterije i drugih sitnica takođe nisu prikladni dženazi, stoga je savjetovao da se te pojave ignorišu.



"Pečenje, ražnjevi, dim i sve što simbolizuje vašar - tome nije mjesto u Potočarima 11. jula. Pojedinci, čak i neki Srebreničani, nažalost, prodaju pečenje da bi tih dana zaradili neki dinar. Nemojte to raditi, nećete biti bogati od toga. To kvari ukupnu sliku i može zasjeniti ono zbog čega smo došli, a to je dženaza", apelovao je Duraković.



Od dženaze i komemoracije žrtvama, potcrtao je, ne smije se praviti folklor, jer to nije ni proslava niti vašar.



"Ne treba činiti ništa da oskrnavimo naše sveto mjesto. Učinite sve da poruka iz Potočara bude da se Srebrenica nikada i nikome ne dogodi. Uradimo ono zbog čega se svi okupljamo 11. jula, a to je dženaza", zaključio je Duraković u video poruci.





