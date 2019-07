Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić ističe da je potreban zakon o zabrani negiranja genocida i kažnjavanju negatora genocida u Bosni i Hercegovini.

Foto: FENA

-Nažalost, jučer je u Bratuncu, gradu iz kojeg potiče preko 3.000 bošnjačkih žrtava zločina vojske i policije RS u periodu agresije, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da su Srbi optuženi za zločin koji nisu počinili. Dakle, oni nastavljaju provoditi završnu fazu genocida i nemaju hrabrosti da priznaju istinu - rekao je



Kako je saopćeno iz njegovog kabineta u Minhenu je sinoć organizirana tribina „Genocidi koji traju“, a u okviru obilježavanja 24. godišnjice genocida nad podrinjskim Bošnjacima u Srebrenici.



Umjesto da imamo prihvatanje istine i suočavanje sa prošlošću, danas, kako kaže, imamo negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.



-Time samo nanose štetu vlastitom narodu i u lažima i neistinama odgajaju nove generacije - naglasio je Salkić.



U svom obraćanju, entitetski potpredsjednik je naglasio da će ovih dana cijeli civilizirani svijet, od Australije do Kanade, obilježiti godišnjicu genocida počinjenog u julu 1995. godine, što je izuzetno važno, jer je skoro cijeli svijet jedinstven u njegovanju sjećanja na najveći zločin u Evropi poslije 2. svjetskog rata.



S druge strane, istakao je, samo politički predstavnici, članovi akademske zajednice i Srpske pravoslavne crkve iz entiteta RS i države Srbije, uz manju podršku u rijetkim zemljama u svijetu, negiraju počinjeni zločin.



-Nasuprot cijelog civiliziranog svijeta i uprkos hiljadama neospornih činjenica, presuda, masovnih grobnica, kolektivnih dženaza i svjedočenja, oni zatvaraju oči pred istinom. Pokušavaju relativizirati zločin genocida. Misle da će providnom i jeftinom propagandom izmijeniti historijske činjenice.



Zbog svega ovoga, potreban nam je zakon o zabrani negiranja genocida i kažnjavanju negatora genocida u Bosni i Hercegovini. Potrebne su nam rezolucije u Evropskom parlamentu i UN-u o zabrani negiranja genocida. Smatram da je ovo put da Evropa, ali i cijeli civilizirani svijet oštro sankcionišu one koji negiraju presude međunarodnih sudova - kazao je na tribini potpredsjednik Salkić.



Pozvao je 200.000 Bošnjaka koji žive u Njemačkoj da u narednom periodu, organizujući brojne manifestacije širom ove zemlje, dostojanstveno i na visokom nivou, obilježavaju godišnjicu genocida. Istakao je da je vječna obaveza svih preživjelih njegovanje sjećanja na genocid.



Također, pozvao ih je da više učine na lobiranju kod pojedinaca i institucija u Njemačkoj, kako bi organi te zemlje sankcionisali sve one koji negiraju genocid u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.





(FENA)