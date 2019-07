Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Foto: Arhiv

Temperature zraka u 8.00 sati: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Bugojno i Srebrenica 19, Sanski Most i Sarajevo 20, Livno 21, Grude, Prijedor, Tuzla i Zvornik 22, Banja Luka, Doboj i Trebinje 23, Bijeljina i Mostar 24, Brčko 25, Bihać, Gradačac i Neum 26 stepeni. Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima naoblačenje u Posavini, Krajini, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne uvjetovat će kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme. U ostatku zemlje padavine u noći s nedjelje na ponedjeljak.



Vjetar umjeren zapadni i jugozapadni. Ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, poslije podne, su mogući povremeno jaki udari vjetra.



Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.



U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Kiša se očekuje u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.





(FENA)