Ispitivanje osumnjičenih koji su jučer uhićeni u opsežnoj policijskoj akciji ''Tebra'', nastavljeno je danas u Uskoku, a nakon što bude ispitano svih 23 uhićenika slijedi im dovođenje pred suca istrage koji će odlučiti o određivanju istražnog zatvora.

MUP je objavio priopćenje u kojem je detaljno opisao cijelu akciju, a prenosimo ga u cijelosti:



"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta su u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta tijekom današnjeg dana dovršili opsežno višemjesečno zahtjevno kriminalističko istraživanje kojim su bile obuhvaćene 23 osobe, a pod sumnjom da su se radi počinjenja različitih kaznenih djela, u razdoblju od dvije godine, udružili u zločinačko udruženje s međusobnom podjelom uloga.



Postoji sumnja da su I. osumnjičeni 37-godišnjak i II. osumnjičeni 35-godišnjak od početka rujna 2016. do lipnja 2019., na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine, u zajedničko djelovanje povezali najmanje 7 osoba i to: IV. osumnjičenog 38-godišnjaka, V. osumnjičenog 45-godišnjaka, VI. osumnjičenu 43-godišnju policijsku službenicu, VII. osumnjičenog 40-godišnjaka, VIII. osumnjičenog 59-godišnjaka, XX. osumnjičenog 39-godišnjaka i XIV. osumnjičenog 26-godišnjaka, a kako bi kupovinom i preprodajom većih količina raznih droga stekli znatnu imovinsku korist.



Naime, marihuanu su kupovali od ilegalnih proizvođača i krijumčara u Albaniji i Crnoj Gori da bi potom organizirali dopremu u Bosnu i Hercegovinu, odnosno na šire područje Ljubuškog, gdje je drogu V. osumnjičeni, uz pomoć VI. osumnjičene policijske službenice, prenosio preko granične crte između Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Drogu su potom, ili odvozili do XVIII. osumnjičenog 43-godišnjeg kupca na području Dugopolja, ili su drogu VIII. osumnjičeni, XX. i VII. osumnjičeni u osobnim i teretnim vozilima prevozili na šire područje Grada Zagreba, gdje se preprodavala drugim, odnosno XV. osumnjičenom 33-godišnjaku, XVI. osumnjičenom 42-godišnjaku, XVII. osumnjičenom 31-godišnjaku, XIX. osumnjičenom 40-godišnjaku, XVIII. osumnjičenom i XIV. osumnjičenom koji su drogu isporučivali krajnjim kupcima. Krajnje kupce su prethodno pronalazili I. i II. osumnjičeni.



U tri godine prokrijumčarili 16 tona marihuane



Sumnja se da su zadnje tri godine u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 15,73 tone marihuane te ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 11.048.270,00 eura, a koji novac su međusobno podijelili, sukladno svojim ulogama i dogovoru.



Nadalje se sumnja da su ranije spomenuti I. i II. osumnjičeni te III. osumnjičeni 57-godišnjak od prosinca 2017. do kraja lipnja 2019., na području Zagreba u zajedničko djelovanje povezali najmanje 6 osoba i to: IV. osumnjičenog, IX. osumnjičenog 37-godišnjaka, XI. osumnjičenog 37-godišnjaka, XII. osumnjičenog 43-godišnjaka, XIII. osumnjičenog 47-godišnjaka i XIV. osumnjičenog, a koji su radi zastrašivanja i stvaranja osjećaja nesigurnosti kod oštećenih osoba, njih fizički napadali te tjelesno ozljeđivali, odnosno zapaljivali njihove osobne automobile, ali i primjenom nasilja pokušavali naplaćivati dugove te prikrivali stvari za koje su znali da su prethodno otuđene.



Palili i krali aute



U pitanju su sljedeći događaji:



- zapaljenje osobnog automobila VW Golf, počinjeno 6. prosinca 2017. na Vrbanima, a za izvršenje kojeg djela je I. osumnjičeni na navedenu adresu dovezao za sada nepoznatu osobu koja je počinila djelo;

- zapaljenje osobnog automobila BMW 3, 21. siječnja 2018. u Vrapču, a radi kojeg izvršenja djela je I. osumnjičeni oštećenu osobu pratio i potom za sada nepoznatoj osobi naložio da navedeno vozilo zapali, a što je osoba i učinila;

- zapaljenje osobnog automobila Mercedes GLE 350 D na Prisavlju, 7. studenog 2018., a koje izvršenje je I. osumnjičeni naložio XIV. osumnjičenom i još jednoj osobi (osoba je ranije prijavljena za navedeno djelo), a što su oni i učinili. Za to im je na raspolaganje dao i svoj motocikl;

- zapaljenje osobnog automobila VW Passat, počinjeno 2. travnja 2019. na Savskoj Opatovini, a radi kojeg izvršenja su I. i II. osumnjičeni duže vrijeme pratili oštećenog, a potom zajedno s IV. i IX. osumnjičenima došli do oštećenikove kuće, gdje je IX. osumnjičeni vozilo i zapalio;

- priprema fizičkog napada na osobu na području Zagreba, krajem ožujka 2019., a s kojim ciljem su I. i III. osumnjičeni osobu pratili tjedan dana, a za izvršenje napada angažirali XI. i XII. osumnjičenog, međutim od realizacije su odustali;

- prikrivanje oduzetog vozila Audi A6 tijekom studenog 2018. godine, kojeg je III. osumnjičeni u ime naplate duga oduzeo, uz saznanje da je vozilo prethodno već bilo otuđeno. Potom su I. i III. osumnjičeni na vozilo stavili ranije ukradene registracijske oznake te vozilo koristili, davali na uporabu drugima, ali i sakrivali na području Zagreba i

- pokušaj protupravne naplate 29. lipnja 2019. u Zagrebu, kada su I. i III. osumnjičeni, uz prijetnju, udarce i vrijeđanje od oštećene osobe pokušali protupravno naplatiti dug.



Temeljem svega opisanog sumnja se da je gore navedenih 20 osumnjičenih osobe na opisani način, kao članovi zločinačkog udruženja, počinili kaznena djela: zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja, poticanja na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede u sastavu zločinačkog udruženja, prikrivanja počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja, kao i pokušaj protupravne naplate u sastavu zločinačkog udruženja.



Petorica od ranije u zatvoru



Od dvadeset osumnjičenika čija su djela opisana, njih petorica se od ranije nalaze u zatvoru (istražni zatvor ili izdržavanje kazne zatvora), dok je ostalih 15 osoba (I., II., III., V., VI., VII., IX., XI., XII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX. osumnjičeni) u zakonskom roku predano pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu koja je podnijeta Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.



Osim gore navedenih 20 osoba, kriminalističkim istraživanjem su bile obuhvaćene još tri osobe, od kojih je za dvije osobe utvrđena sumnja da su počinili pojedinačna kaznena djela (nisu djelovali u sastavu zločinačkog udruženja), a jednom hrvatskom državljaninu nije utvrđena osnovana sumnja.



Policija je protiv osumnjičenog 34-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Povreda tajnosti postupka, redovnim putem, podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok je osumnjičeni 41-godišnjak kazneno prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu za Nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.



Temeljem policijskog zahtjeva na području Ljubuškog (BiH), 5. srpnja 2019. pretraženi su domovi na dvije lokacije s obzirom da V. osumnjičeni 45-godišnjak i VII. osumnjičeni 40-godišnjak žive na području BiH. Tom prilikom su pronađene četiri puške, od čega tri automatske.



Prilikom pretraga na području Hrvatske pronađeno je i oduzeto:

6,3 kg droge tipa marihuana,

25 grama droge speed,

Stabljika marihuane,

7 digitalnih vaga,

2 boksera, gumena palica i jedna baseball palica,

1 automatska puška,

2 puške,

2 pištolja,

dvije ručne bombe,

112 komada streljiva,

25 500 eura,

19 300 kuna,

mobiteli, SIM kartice, prijenosna računala i uređaji za prijenos podataka te

razna dokumentacija.



Od osumnjičenika su privremeno oduzeta vozila:

Mercedes S 63 AMG,

Porsche Cayenne,

BMW 740 d,

i dva plovila.



Tijekom kriminalističkog istraživanja angažirano je 150 policijskih službenika, koji su proveli 34 dokazne radnje pretrage stanova i drugih prostorija te 25 pretraga vozila i plovila.



Uhićenja osumnjičenih osoba tijekom jučerašnjeg dana realizirali su policijski službenici Ekipa za posebne zadaće interventnih jedinica policije Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave primorsko-goranske", stoji u priopćenju.





