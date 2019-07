Poruke sa Samita u Poznanu bile su vrlo pozitivne, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za prostor zapadnog Balkana. Još jednom je potvrđena evropska perspektiva zemalja zapadnog Balkana, bez obzira na prioritizaciju slijeda koraka koju su napravile neke zemlje - izjavio je danas predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u Sarajevu nakon povratka iz poljskog grada Poznana, gdje je predvodio delegaciju BiH na Samitu o zapadnom Balkanu.

Denis Zvizdić / 24sata.info

U izjavi premijera Poljske, dodao je Zvizdić, vrlo jasno je naznačeno da je ta perspektiva živa i jasna, pozitivna i u svakom smislu perspektivna za svih šest zemalja na prostoru zapadnog Balkana, a u kojoj dinamici će se to realizirati ovisi od svake zemlje pojedinačno.



- Ono što je za nas važno jeste da nastavimo raditi na provođenju reformi, prihvatanju evropskih vrijednosti, i u slučaju BiH realizaciji 14 ključnih preporuka iz Mišljenja Evropske komisije. Te preporuke nas značajno približavaju evropskim vrijednostima, to znači prihvatanje evropskih načela i od tog momenta možemo govoriti da se iz dejtonske faze ulazi u takozvanu briselsku fazu, a to je faza prihvatanja pravnih načela, stečevine, normativa EU, što je ključni cilj ovog Vijeća ministara, a nadam se i narednog i svih vlada u BiH – istakao je Zvizdić na konferenciji za medije.



Ocijenio je da je Samit bio izuzetno konstruktivan i posvećen svim temama vezanim za evropsku perspektivu i budućnost zapadnog Balkana. Razgovaralo se o jačanju regionalne saradnje, povjerenja, ali i o problemima, CEFTA-i, te jednostrano uvedenim taksama od Kosova.



Zvizdić je naveo da je BiH dosad dobila 180 miliona eura, a na ovom samitu skoro 97 miliona eura granta i na takav način je generirano ili otvoreno novih 25.000 radnih mjesta.



- Mi smo se zaista dobro pripremili. BiH je dobila više od 50 posto ukupnog granta, a najviše za infrastrukturne projekte i to prije svega za izuzetno važne dionice i Koridor Vc – naveo je Zvizdić.



Izdvojio je da je odboreno i nekoliko deklaracija, prije svega o priznavanju akademskih kvalifikacija na zapadnom Balkanu što je posebno važno za mobilnost radne snage. Također, podržan je memorandum o uspostavi međunarodnog instituta za održive tehnologije u jugoistočnoj Evropi koji će biti smješten na teritoriji Crne Gore.



Zvizdić je na novinarsko pitanje o formiranju Vijeća ministara u novom sazivu kazao da se očekuje da Predsjedništvo BiH imenuje mandatara i od tada, kako je zakonom propisano, za 35 dana bi trebali imati novo Vijeće ministara.



- Kada će to biti, morate pitati predsjedavajućeg i članove Predsjedništva BiH – kazao je Zvizdić.





