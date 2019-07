Politički vrh RS danas je u Bratuncu obilježio godišnjicu stradanja Srba u Podrinju.

Dodik je rekao u Bratuncu da će biti prekinut sramni zavjet ćutanja svjetskih moćnika, koji to namjerno čine, i dijela sarajevske elite o stradanju Srba u Podrinju, jer veoma dobro znaju šta se ovdje dešavalo od 1992. do 1995. godine.



"To što oni ćute, ne znači da se zločin nije dogodio, ne znači da oko 3.500 Srba, uključujući žene i djecu, ovdje nisu stradali na najmonstruozniji način", rekao je Dodik na obilježavanju 27 godina od zločina koji su nad srpskim narodom u srednjem Podrinju počinile muslimanske snage od maja do decembra 1992. godine.



Dodik je dodao da ni danas ovdje nema predstavnika međunarodne zajednice, te da je prisutan samo ruski ambasador Petar Ivancom.



On je napomenuo da su međunarodni zvaničnici nalagali Hagu da se ispita samo šta se dešavalo u julu 1995. godine u Potočarima.



"Danas nema presuda /za zločine nad Srbima u srednjem Podrinju/, nema zločinaca. Prvo su nas pobili, onda su nas optužili za zločin koji nismo učinili. Od nas Srba očekuju da sami sebe krivimo, da sami sebe satanizujemo. To oni žele, ali to tako ne ide i tako neće moći", dodao je Dodik.



Dodik je ukazao da postoji zavjera u odnosu prema Srbima, od kojih se traži nova poslušnost.



Prema njegovim riječima, možda će jednog dana, kada se promijeni interes onih koji su odlučili da su samo jedni žrtve, a drugi zločinci, promijeni i slika o Podrinju iz ovog rata.



On je dodao da se ne smije umanjiti žrtva drugih naroda, ali da se ne mogu prihvatiti kvazi lažne činjenice.



Dodik je napomenuo da su Srbi naučili kroz istoriju da nemaju slobodu ako nemaju svoju državu, te ukazao na važnost postojanja Republike Srpske kazavši da je ona svakim danom sve više država.



"Htjeli su da učine sve da nestanemo kao narod", istakao je Dodik.



