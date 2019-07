Čak 204.570 Bosanaca i Hercegovaca nema važeću ličnu kartu. Potvrdio je ovo za “Avaz” Goran Rakić, šef Kabineta direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Ilustracija / 24sata.info

Od ovog broja, 115.278 građana živi u FBiH, 80.816 u entitetu Republika Srpska, dok ih je bez važeće lične karte u Brčko distriktu 8.476.



Zakonski rok



Posjedovanje važeće lične karte zakonska je obaveza i svi su građani dužni 15 dana prije isteka lične, u ovisnosti o mjestu prebivališta, nadležnom MUP-u podnijeti zahtjev za izdavanje nove lične karte.



Ali, alarmantan je podatak da se ove zakonske odredbe, za čije je kršenje propisana i novčana kazna od 30 do 300 KM, ne pridržava sad već više od dvije stotine hiljada građana u našoj zemlji.



Do sada očigledno nisu poduzimane zakonske mjere sankcioniranja građana bez važećeg ličnog dokumenta, jer bi zasigurno kazne urodile plodom. Zato se postavlja pitanje svrsishodnosti postojanja zakonskih odredbi koje se očigledno ne poštuju.



Aktivna prebivališta



No, MUP USK prvi je koji je ovih dana obavijestio domicilne građane da je utvrđeno da veći broj njih nema važeću ličnu kartu, ali da imaju aktivno prebivalište na području USK, te ih je pozvao da podnese zahtjev za izdavanje novih ličnih karata.



Inače, prema podacima koje je „Avaz“ dobio od IDDEEA-e, na području USK je 16.591 građanin bez važeće lične karte. Od tog broja, njih je 3.460 s prebivalištem u Bihaću, 3.313 u Velikoj Kladuši, 3.082 u Cazinu, 2.818 u Sanskom Mostu, 1.324 u Bosanskoj Krupi, dok je ostatak građana bez važeće lične prijavljen u Bužimu, Bosanskom Petrovcu i Ključu.



Zamjena ili odjava



S obzirom na to da se veliki broj građana s područja USK odselio u zemlje zapadne Evrope, prvenstveno u Njemačku, MUP USK obavijestio je one koji borave duže od tri mjeseca u inozemstvu, a čija je lična karta istekla, da podnesu zahtjev za zamjenu, a ponudio im je i alternativu ako to ne žele učiniti.



- Ako ne žele zamijeniti lične karte, trebaju odjaviti prebivalište iz BiH. Sve je ovo u interesu građana, a MUP USK ne želi biti doveden u situaciju da prema svojim građanima primjenjuje represivne mjere, odnosno naplaćuje novčane kazne za nepoštivanje zakonskih odredbi - naveli su iz MUP-a USK.



Gradovi u kojima je najveći broj prijavljenih bez važećeg dokumenta :



Sarajevo (4 gradske općine) 15.580



Banja Luka 8.595



Mostar 6.219



Zvornik 4.094



Bijeljina 5.356



Zenica 5.614



Prijedor 4.918



Doboj 3.612



Livno 3.135





(Avaz)