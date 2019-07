U opsežnoj zajedničkoj policijskoj akciji hrvatske i bosanskohercegovačke policije ''Tebra'' dosad je uhićeno 16 osumnjičenika, među kojima su policiji otprije poznate osobe osumnjičene za krijumčarenje droge, dok se pojedine uhićenike neslužbeno povezuje i s napadima na Dinamove čelnike.

Još nije poznato koga konkretno sumnjiče za palež automobila Krešimira Antolića, bivšeg policajca i aktualnog Dinamovog direktora sigurnosti, te planiranje napada na bivšeg predsjednika uprave tog kluba Igora Kodžomana.



Neslužbeno se doznaje da će se ispitivanja osumnjičenika u USKOK-u nastaviti u subotu ujutro, a nakon toga privedeni će vjerojatno biti prepraćeni sucu istrage zagrebačkog Županijskog suda jer se pretpostavlja da će USKOK tražiti određivanje istražnog zatvora.



Mediji pišu da je više osoba uhićeno tijekom petka na širem zagrebačkom području te u ostalim dijelovima Hrvatske, a akcija je proširena i na BiH. Osobe koje su predmet istrage, osumnjičene su za sudjelovanje u krijumčarenju narkotika, priopćilo je Tužiteljstvo BiH.



Uhićenja i u BiH



Neslužbeno se doznaje kako je među uhićenima u BiH i jedna granična policajka za koju se sumnja da je pomagala osumnjičenima za prebacivanje droge u Hrvatsku.



Mediji preciziraju da su u Ljubuškom zasad uhićene dvije osobe. Pritom su, navodno, pripadnici SIPA-e zaplijenili oko 300 kilograma droge.



Do 20 sati u USKOK je dovedeno nekoliko osumnjičenika. Među njima i Đorđe Vuletić Đoko, pripadnik tzv. knežijske skupine kojem se sudilo u sklopu "zagrebačke zločinačke organizacije" prije 19 godina. Uhićeni su i Tomislav Sabljo, Josip Nikić, Josip Devčić, Mario Rakidžija, Siniša Žalac i Goran Vidović.



Žalčev branitelj, odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, kazao je da je njegov branjenik iznio obranu, no nije htio ulaziti u detalje s obzirom na to da istraga nije javna.



Dinamo u fokusu istražitelja?



''Moj branjenik se očitovao o onim stvarima za koje smo mi smatrali da su bitne. On i ostali se sumnjiče za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg je počinjeno više različitih kaznenih djela. Osobno mi se čini da je ovdje riječ o više skupina koje su zajedno uhićene'', izjavio je Pavasović Visković. Pritom je dodao da misli kako postoje ''neke tanke veze s događajima oko Dinama'', ali nije precizirao detalje.



Odvjetnik Maro Konjuh, branitelj Marija Rakidžije koji se brani šutnjom, kazao je da će se prema njegovim saznanjima o istražnom zatvoru odlučivati u nedjelju. ''Znam, ali ne bih o tome'', rekao je Konjuh na upit zna li za što terete njegova branjenika.



''Mojem branjeniku stavlja se ne teret pripadnost zločinačkoj organizaciji'', kazao je za Josipa Devčića njegov odvjetnik Gordan Preglej.



Tko su uhićeni?



Jedan od uhićenika, Đorđe Vuletić zvani Đoko, bivši je policajac PU zagrebačke koji je krajem devedesetih bio jedan od optuženika u procesu protiv tzv. zločinačke organizacije kad ga se teretilo za iznudu nad Tiborom Trstenjakom, za što je pravomoćno oslobođen. Vuletić je u svibnju 2010. godine ponovno uhićen i optužen za nasilničko ponašanje jer je u lokalu Stara Knežija napadao goste. Priveden je s četvoricom prijatelja jer je na terasi kafića ''Knežija'' postrojio, a zatim vrijeđao, tukao i ponižavao šestero gostiju koji su nakon posla ondje bili došli na kavu. Za to djelo je osuđen na 50 dana dobrotvornoga rada.



Vuletić je zajedno s Darkom Dakićem bio osumnjičen za napad na novinara Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, no Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) je tijekom 2011. nakon šestomjesečne istrage zbog nedostatka dokaza odustalo od kaznenog progona. Uz to, Vuletića se povezivalo i s premlaćivanjem čelnog čovjeka Industrogradnje Josipa Galinca.



Prije tri godine Vuletić je uhićen zajedno s Tomislavom Sabljom zbog sumnji da su iz Ulice braće Cvijić na Knežiji ukrali automobil. Sabljo je uhićen prošlo godine zbog pokušaja preprodaje poluautomatske puške, ali se neslužbeno doznaje da je sud vratio optužnicu na doradu. Uhićen je i njegov odvjetnik Andrej Ilić, koji je poznat kao odvjetnik jednog od osumnjičenih na suđenju za ubojstvo Ive Pukanića.



Među uhićenima je i Goran Vidović koji je, kao i Vuletić, bio pod istragom zbog napada na Miljuša te je uhićen u akciji ''Šok 3''.



Vidović je uhićen u rujnu na autocesti kod Nadina kad je zadarska policija pretragom automobila kojim je upravljao pronašla 52 kilograma marihuane vrijedne 3,5 milijuna kuna.



Uhićen je i Josip Nikić koji je u rujnu 2014. osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora jer je u listopadu 2012. godine, zajedno sa suprugom Mateom Hohnjec, dopustio Tei Drakulić da se drogira u njihovom stanu. Djevojka je od posljedica konzumiranja droge MDMA umrla.



Neslužbeno se doznaje da su policija i USKOK opsežnu akciju već dulje pripremali, a osumnjičenike su pratili i držali pod tajnim nadzorom snimajući njihove telefonske razgovore.





