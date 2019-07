Širom Hrvatske traje obimna policijska akcija u kojoj je, prema prvim informacijama, uhapšeno više osoba iz kriminalnog miljea.

U Zagrebu i Rabu uhapšeno je više osoba iz kriminalnog miljea koje se sumnjiči za palež automobila, premlaćivanje i preprodaju droge.



Među uhapšenima tokom obimne policijske akcije nalazi se nekoliko policiji otprije poznatih osoba koje se sumnjiči za udruživanje u zločinačku organizaciju, dok se odvjetniku dvojice uhićenih Ljubi Pavasoviću Viskoviću ''čini'' da su uhićenja o čijim detaljima policija šuti, povezana s GNK Dinamom.



Neslužbeno se doznaje da su među uhićenima Đorđe Vuletić Đoko, pripadnik tzv. knežijske skupine kojem se sudilo u sklopu "zagrebačke zločinačke organizacije" prije 19 godina. Isto tako neslužbeno se doznaje kako su uhićeni i Tomislav Sabljo, Josip Nikić, Josip Devčić, Siniša Žalac i Goran Vidović.



Uhićeni se sumnjiče za dilanje droge, a sumnja se da su se bavili i premlaćivanjem te paležom vozila. Također neslužbeno se doznaje da PNUSKOK istražuje jesu li osumnjičeni povezani s paležom vozila Krešimira Antolića, bivšeg policajca i sadašnjeg šefa za sigurnost Dinama. Mediji pišu kako se neslužbeno doznaje da je među uhićenima i jedan odvjetnik.



Izjavu novinarima dao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Kazao je kako on brani dvojicu osumnjičenih, a o imenima nije htio razgovarati.



- Radi se o više kaznenih djela počinjenih navodno u sastavu zločinačke organizacije. Kolokvijalno govoreći radi se o nekom paležu vozila, planiranju napada, dakle nanošenju fizičkih ozljeda nekim ljudima. Međutim to je sada gruba verzija priče, tek ćemo vidjeti tijekom popodneva i sutrašnjeg dana u što će se sve to iskristalizirati, kazao je.



Upitan jesu li uhićenja povezana s Dinamom, Pavasović Visković je rekao kako mu se ''u naznakama čini da je'', ali i da mu se čini da je sve što je povezano s GNK Dinamom ''vrlo tanko s dokazima'' te da sumnja da će doći do pravosudnog epiloga ''koji bi zadovoljavao nekog tko je pokrenuo ovaj postupak''.



Poslijepodne na ispitivanju u Uskoku



- Tijekom poslijepodneva vjerujem da će osumnjičenici biti privedeni u zgradu Uskoka u Gajevoj, ispitani i nakon čega će Uskok donijeti odluku hoće li zatražiti istražni zatvor ili ne. O imenima ne bih govorio', zaključio je odvjetnik u razgovoru s medijima.



Akcija se provodi i u BiH



Iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) HRT-u su potvrdili provođenje akcije. U priopćenju SIPA-e navodi se da su policijski službenici SIPA-e jutros počeli operativnu akciju kodnog naziva “Tebra”.



- Akcija se provodi u koordinaciji s MUP-om Republike Hrvatske i PNUSKOK-om, a u tijeku su pretrage stambenih objekata, pokretnih stvari i osoba, na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, kao i uhićenja više osoba, stoji u priopćenju.



Riječ je o složenoj i višemjesečnoj istrazi, usmjerenoj prema više osoba u dvije države za koje postoji osnovana sumnja da su kao pripadnici organizirane kriminalne skupine s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi u vremenskom razdoblju od kraja 2018. do danas obavljali neovlašteni promet različitih vrsta opojnih droga iz Albanije, preko Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku. Tijekom višemjesečne istrage na području BiH, dokumentirano je i oduzeto više stotina kilograma opojne droge „Cannabis sativa“, navode iz SIPA-e.



- Postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela organiziranog kriminala iz člana 250. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom neovlaštenog prometa opojnim drogama iz člana 195. KZ BiH. Više informacija o rezultatima operativne akcije “Tebra” bit će poznato nakon realizacije navedenih aktivnosti, stoji u pripopćenju koje je potpisao glasnogovornik SIPA-e, viši inspektor Luka Miladinović.



Mediji u BiH javljaju o uhićenjima



Bosanskohercegovački mediji pišu kako se akcija nakon Zagreba i Raba, na kojem su uhićene dvije osobe, proširila i na BiH. Pretresi se obavljaju na više lokacija u BiH, a zasad su u Ljubuškom uhićene dvije osobe, preciziraju mediji u BiH.



Među uhićenima Đorđe Vuletić zvani Đoko, bivši policajac PU zagrebačkoj, koji je krajem devedesetih bio je jedan od optuženika u procesu protiv tzv. zločinačke organizacije, gdje ga se teretilo za iznudu nad Tiborom Trstenjakom, za što je pravomoćno oslobođen.



Vuletić je u svibnju 2010. godine ponovno uhićen i optužen za nasilničko ponašanje jer je u lokalu Stara Knežija napadao goste. Priveden je zajedno s četvoricom prijatelja jer je na terasi kafića 'Knežija' postrojio, a zatim vrijeđao, tukao i ponižavao šestero gostiju koji su nakon posla tu došli na kavu. Za ovo djelo je osuđen na 50 dana dobrotvornoga rada.



Sumnje za napade na Miljuša i Galinca ranije odbačene zbog nedostatka dokaza



Vuletić je zajedno s Darkom Dakićem bio osumnjičen za napad na novinara Jutarnjeg lista Dušana Miljuša, no Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) je tijekom 2011. nakon šestomjesečne istrage zbog nedostatka dokaza odustalo od kaznenog progona. Uz to, Vuletića se povezivalo i s premlaćivanjem čelnog čovjeka Industrogradnje Josipom Galincem.



Prije tri godine Đorđe Vuletić je uhićen zajedno sa Tomislavom Sabljom zbog sumnji da su iz Ulice braće Cvijić na Knežiji ukrali auto vrijedan 3000 eura. Sabljo je uhićen prošlo godine zbog pokušaja preprodaje poluautomatske puške, ali se neslužbeno doznaje da je sud vratio optužnicu na doradu.



Neslužbeno se doznaje da je među uhićenima i Goran Vidović koji je kao i Vuletić bio pod istragom zbog napada na Miljuša te je uhićen u akciji ''Šok 3''.

Vidović je uhićen u rujnu nakon što ga je na autocesti kod Nadina uhitila zadarska policija koja je pretragom automobila kojim je upravljao pronašla 52 kilograma marihuane vrijedne 3, 5 milijuna kuna.



Doznaje se neslužbeno kako je uhićen i Josip Nikić koji je u rujnu 2014. osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora jer je u listopadu 2012. godine, zajedno s Mateom Hohnjec, dopustio Tei Drakulić da se drogira u njihovom stanu. Djevojka je od posljedica konzumiranja droge MDMA umrla.





