Svjedok Tužilaštva BiH ispričao je kako su u Dom policije u Sarajevu dovedeni zarobljenici i ubijeni u Velikom parku, navodeći da danas govori istinu, a da je ranije davao izjave pod pritiscima, javlja BIRN BiH.

Zaštićeni svjedok “F” kazao je da je bio u jedinici Juke Prazine, smještenoj preko puta Doma policije u kojoj je bila Specijalna policija. Naveo je da je u aprilu 1992. Davor Matić Mišo, također iz Jukine jedinice, u Dom policije doveo osam vojnika koje su zarobili u naselju Dobrinja nakon što im je otpala gusjenica sa transportera.

Svjedok je rekao da je iz znatiželje otišao ispred Doma i vidio da u holu sjede vojnici, a da su oko njih policajci koje nije poznavao.

- Na platou ispred Doma nešto čavrljamo, kao bit će razmjena. Bilo nas je više od 20, neki Jukini, neki Vikićevci. Oni su mirno sjedili dok se nije pojavila ključna osoba - kazao je svjedok.

Prema njegovim riječima, stigao je Bakir Alispahić, koga je tog dana vidio obavljajući neki posao za prijatelja. Alispahić je bio načelnik Centra javne bezbjednosti Sarajevo, a kasnije ministar unutrašnjih poslova.

- Kad je on došao, pozdravio se s mojim drugom i nešto je opsovao, kao zašto se on čeka. Frka-trka. Od kad je on došao tu ljudi su prebačeni u podrum - prisjetio se svjedok “F”.

On je dodao da je kasnije čuo škripu vrata od podruma, kroz koja se izlazilo na ulicu, i da je vidio kako 15-ak njemu nepoznatnih policajaca pravi špalir.

- Vojnici su imali bijele jastučnice na glavama. Odveli su ih do parka - naveo je svjedok i dodao da je čuo kako Prazina s nekim razgovara.

On je kazao da nije čuo o čemu su pričali, ali da pretpostavlja da je „vjerovatno bio problem ko će da bude egzekutor“, jer niko nije htio da ubija.

- Poredali su ljude ispred podzida i pobili ih ko životinje. Čuo sam rafalnu paljbu, ali nisam gledao. Sklonio sam se. Postoji službena zabilješka ko je to uradio - kazao je svjedok.

On je rekao da je nakon pucnjave pogledao i vidio da je bio „masakr“, kao i jednog ranjenog policajca, koji se, kako pretpostavlja svjedok, slučajno ranio ili je pogođen nešto kasnije kada je čuo otvaranje vatre iz „84-orke“.

On je svjedočio na suđenju Draganu Vikiću, Jusufu Pušini, Nerminu Uzunoviću zvanom Šok i Mladenu Čovčiću zvanom Rogatica.

Vikić je optužen kao komandant Specijalne jedinice i komandant Jedinice rezervnog sastava da nije spriječio ni preduzeo mjere na kažnjavanju podređenih, kao i Pušina, koji je bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH. Uzunović i Čovčić su optuženi kao pripadnici Jedinice rezervnog sastava policije.

Svjedok “F” je rekao da niko nije htio da skloni tijela i da je Prazina naredio Šoku da to učini. Misli da je isti zadatak dobio i Senaid Čavčić, kako se tada zvao optuženi Čovčić.

Svjedok je rekao da je čuo da su Šok i Čavčić, te još jedan dečko sa Ilidže, ubacili tijela u kombi i da su bačena u Miljacku na Darivi. Poslije je saznao da je traženo da se tijela odnesu, jer su bila na vidnom mjestu, te da je čuo kada je Vlado Raguž Prazini rekao da mogu biti pokopana na groblju „Lav“.

Tužiteljica Vesna Ilić je zbog većeg broja razlika predočavala svjedoku ranije izjave. Svjedok “F” je kazao da je 2006. hapšen i vođen na Pale, te da je potpisao izjavu pod pritiscima.

On je kazao da je i 2013. kod tužiteljice Ilić ponovio ono što je rekao ranije međunarodnom tužiocu Philipu Alccocu, ali da danas govori istinu.

- Čekao sam od 2005. da dam ovaj iskaz. Ja sam uhapšen kao da sam ih ja strijeljao. Prijetili su da me vode u Banju Luku. Potpisao sam da me puste - kazao je svjedok “F”.

U ranijem iskazu svjedoka se navodi da je u špaliru policjaca vidio pripadnike Vikićeve jedinice, među kojima je nabrojao Šamarlića, Čegara, Jusku, Čajića, Vilića.

- To mi je rekao Simo Tuševljak i Duško Obradović. Ja tad kad sam uhapšen nisam poznavao ni Vilića, ni Jusku, ni Samira Čajića. Oni su pustili spot i kazali ti trebaš to da kažeš - rekao je svjedok.

On je negirao i navode iz iskaza da je vidio kako na platio ispred Doma prije izvođenja vojnika iz podruma, stoje Vikić, Alispahić, te Asim Dautbašić.

U nastavku suđenja 11. jula tužiteljica i odbrane će nastaviti da ispituju svjedoka, javlja BIRN BiH.

