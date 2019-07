Istraživanje pokazuje značajan porast podrške građana ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, koja je u poređenju sa prethodnom godinom, veća za više od 20 procenata.

Ilustracija / 24sata.info

Vijeće ministara BiH usvojilo je 2. jula ove godine Informaciju o rezultatima istraživanja javnog mnijenja “Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju“, koje je Direkcija za evropske integracije provela u aprilu ove godine.



U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropskoj uniji 76,6 posto ispitanika se izjasnilo da bi glasali za ulazak u EU. U Federaciji BiH članstvo u EU podržava 86,5 posto građana, u Republici Srpskoj taj procenat iznosi 58,9, a u Brčko Distriktu 69 posto.



Stanovnici BiH koji su za ulazak u Evropsku uniju kao razloge podržavanja najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti (32,6 posto), slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala (28,3 posto) i poštivanje zakona i propisa (18,8 posto). Strah od većih troškova života i poreza je najčešći razlog protivljenja ulasku u EU.



Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana 46,8 posto ispitanika je navelo borbu protiv korupcije, 20,2 posto građana smatra da je neophodna reforma pravosuđa, a 11,9 posto misli da je to reforma socijalnog sistema, odnosno, pravednija socijalna zaštita. Ukupno 25,5 posto ispitanika smatra da je Evropska unija zainteresovana za pristupanje BiH zbog osiguranja mira i stabilnosti, 24,5 posto zbog prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, dok je 17,3 posto ispitanika kao razlog navelo širenje evropskog tržišta.



Da će najveću korist od ulaska BiH u EU imati mladi navelo je 47,1 posto ispitanika, 19 posto građana je odgovorilo da će to biti političari, a 13,8 posto anketiranih misli da korist neće imati niko posebno.



Najveći procenat građana (43,4 posto) smatra da politizacija procesa integrisanja otežava integraciju BiH u Evropsku uniju, 19,5 posto građana su kao razlog naveli nespremnost na promjene, dok je 11,2 posto ispitanika odgovorilo da su to objektivne prepreke, odnosno, obimne reforme u svim sferama života.



Istraživanje je provedeno putem CATI metode, na uzorku od 1.201 ispitanika, reprezentativnom na nivou cijele države.



Istraživanje je dostupno na web stranici Direkcije za evropske integracije, saopćeno je iz te direkcije.



(FENA)