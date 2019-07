Zeleni tabuti sa imenima žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari.

Foto: AA

U Memorijalnom centru u Potočarima ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine nad stanovnicima "zaštićene zone UN-a" u Srebrenici.



Posmrtni ostaci su ranije iz Komemorativnog centra u Tuzli prebačeni u prostorije JKP "Gradska groblja" Visoko odakle će 9. jula biti prevezeni u Potočare.



Na crnoj ploči na zelenim tabutima ispisana su imena očeva i sinova kao i majke Šahe Cvrk i sina Rešida.



Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine. On je u momentu ubistva bio maloljetan, imao je svega 16 godina. U zelenom tabutu maloljetnog Osmana nalaze se posmrtni ostaci koji su pronađeni na nekoliko različitih lokacija.



Konačan smiraj ove godine naći će i otac i sin, Zaim i Fuad Pilav. Ukopani će biti i braća Mujić, Fahrudin (25) i Zijo (28), te braća Isaković. Asim Isaković je u momentu kada je ubijen imao 20 godina, dok je njegov brat Kasim bio samo dvije godine stariji.



"Tabuti su već spremni, opremljeni. Urađen je gasul, vjerski dio obreda. Što se tiče ovog preduzeća mi smo spremni", rekao je Kenan Karavdić, direktor JKP "Gradska groblja" Visoko.



Podsjetio je da je to javno-komunalno preduzeće od 2003. godine uključeno u organizaciju dženaze i ukopa žrtava srebreničkog genocida.



"Te 2003. godine bile su tri dženaze, a onda je odlučeno da se svake godine organizuje komemoracija. I to je sada postala ustaljena praksa. Nažalost, svake godine sve je manje identifikovanih. Proces pronalaženja je jako težak jer je prošlo mnogo vremena", pojasnio je Karavdić za AA.



Podsjetio je da se u Podrinje identifikacionom projektu (PIP) u Tuzli nalaze još desetine identifikovanih posmrtnih ostataka, ali porodice još uvijek nisu izrazile spremnost za ukop nekompletnih tijela.



"Svi mi koji se bavimo ovim poslom apelujemo na njih da to urade jer je bolje da imaju svoj mezar, nišan i mjesto gdje će se proučiti Fatiha nego da stoje na stalažama u centru u Tuzli", istakao je Karavdić.



Naglasio je i da se svake godine rade reasocijacije pa će tako biti i ove godine.



"Ove godine će biti 129, možda jedna od najvećih reasocijacija do sada što pokazuje da je ispravno da se izvrši ukop nekompletnog tijela. Ove godine je najmanja dženaza, po broju žrtava. Ove godine, gledajući spisak, vidimo da je stradalo mnogo osoba sa prezimenom Cvrk, što nije neubičajno", rekao je Karavdić.



Podsjetio je i da će kolona sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebreničana iz Visokog biti ispraćena 9. jula u 10 sati.



"Moram se zahvaliti građanima Sarajeva, Ilijaša i Vogošće koji u velikom broju izaći, bez obzira da li je radni dan, pada li kiša ili je sunčano, na ispraćaj kolone. Očekujemo da ćemo taj dan ispred Predsjedništva BiH u Sarajevu biti oko 12 sati. Dolazak u Potočare očekujemo oko 16 sati", pojasnio je Karavdić.



U posljednje tri, četiri godine identifikovano je, kako je kazao, mnogo posmrtnih ostataka koji se nalaze u prostorijama JKP "Gradska groblja" Visoko.



Žrtve koje će ove godine biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima su: Bektić (Redžo) Mevlid (1962.), Bajraktarević (Osman) Nedžad (1975.), Salkić (Alija) Bajro (1957.), Husić (Husein) Muradif (1949.), Purković (Ahmet) Šemso (1952.), Isaković (Muhizin) Kasim (1973.), Isaković (Muhizin) Asim (1975.), Avdić (Hasan) Šemso (1964.), Suljić (Nazif) Adil (1952.), Cvrk (Osman) Rešid (1940.), Cvrk (Arif) Šaha (1913.), Gabeljić (Jusuf) Fadil (1974.), Memić (Hasan) Sidik (1960.), Tihić (Šukrija) Vekaz (1975.), Tahić (Hamed) Enver (1976.), Meholjić (Hakija) Husejn (1929.), Salkić (Fadil) Sabahudin (1972.), Mehmedović (Džemail) Mali (1959.), Suljić (Salko) Sabit (1974.), Mehmedović (Suljo) Ismet (1937.), Hirkić (Bajro) Behadil (1973.), Nukić (Haso) Esad (1977.), Jašarević (Halid) Ahmet (1950.), Mujić (Ramo) Zijo (1968.), Mujić (Ramo) Fahrudin (1970.), Tabaković (Zajko) Hajro (1938.), Ahmić (Ismet) Omer (1973.), Cvrk (Behaija) Osman (1979.), Pilav (Rasim) Zaim (1946.), Pilav (Zaim) Fuad (1976.), Šaranović (Ševkija) Sadik (1969.), Tabaković (Nurija) Smail (1964.) i Tihić (Mustafa) Hamed (1928.).



U Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još 140 identificiranih žrtava, ali uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka porodice se još nisu odlučile za ukop. Među njima je 38 žrtava koje su zvanično identificirane i DNK analizom i od strane porodica, a ostali samo na temelju DNK analize.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je smiraj pronašlo 6.610 žrtava genocida, a traga se za još više od 1.000 nestalih Srebreničana.



Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokaliteta, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine, prenosi Anadolija.





(AA)