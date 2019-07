Kantonalni odbori SDA, SBB-a Stranke za BiH i DF-a iz Srebrenice reagirali su na nelegalno postavljenje spomen-ploče i "pokrštavanje spomenika žrtvama fašizma".

- Svjedoci smo da se u našoj zemlji svakodnevno negira genocid, revidiraju historija i povijesni događaji te pokušava mijenjati istina. Međutim, u Srebrenici se postavljaju nove granice i ide korak dalje kada je sve navedeno u pitanju. U Srebrenici se i spomenici žrtvama fašizma pokrštavaju.



Poznato je da su nakon Drugog svjetskog rata posmrtni ostaci poginulih partizana, ali i civila, sakupljeni u zajedničku kosturnicu koja se dugo nalazila u središtu Srebrenice.



Sedamdesetih godina 20. stoljeća kosturnica je izmještena i žrtvama fašizma izgrađeni su spomenik i nova kosturnica. Bio je to spomenik civilima, borcima NOB-a i žrtvama fašizma. U blizini spomenika su se nalazile kamene ploče na kojima su pisala imena žrtava iz kosturnice. Po imenima se moglo zaključiti da žrtve nisu bile samo jedne nacionalnosti. Žrtve fašizma su bili svi narodi, te je tako i spomenik žrtvama fašizma u Srebrenici bio posvećen svim narodima i predstavljao je širu dimenziju. Osim žrtava čije su kosti sakupljene u kosturnicu, spomenik je bio posvećen svim žrtvama fašizma.



Za spomenik slobodno možemo reći da je bio partizanski i žrtvama fašizma, jer sada to više nije. Prije nekoliko godina prvo je zamijenjena spomen-ploča. Ploča s petokrakom zamijenjena je spomen-pločom s krstom, a žrtve su postale samo srpske. Prije nekoliko dana na spomenik je postavljen i pravoslavni krst te služeni parastos i liturgije.



Činjenica je da su fašisti sa svojim saradnicima, ustašama i četnicima, počinili strašne zločine tokom Drugog svjetskog rata. U tim zločinima stradali su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Jevreji, Romi… Tako je bilo i u Srebrenici. Pijetet treba iskazati prema svim žrtvama i svim narodima koji su stradali tokom Drugog svjetskog rata. Spomenik žrtvama fašizma u Srebrenici je upravo to i značio. Spomen-ploča s krstom i sam krst na spomeniku su nelegalno postavljeni, bez dozvole nadležnog odjeljenja u Općini Srebrenica.



Tražimo da nadležno odjeljenje reagira, kao i ustanove i institucije, da se uklone spomen-ploča i krst, te da se vrati originalna spomen-ploča koja je posvećena žrtvama fašizma. Pozivamo i Udruženje antifašista da reagira na falsificiranje historije i istine o antifašističkoj borbi i žrtvama fašizma - piše u saopćenju stranaka.







