Izricanje prvostepene presude u predmetu Maksim Božić i drugi zakazano je za danas, s početkom u 11.30, u sudnici 9, najavljeno je iz Suda BiH.

Sud BiH / 24sata.info

Maksim Božić i Edin Hastor optuženi su da su počinili krivično djelo terorizam.



U optužnici se navodi da je optuženi Maksim Božić od sredine juna 2017. do 10. aprila 2018. godine planirao i pripremao nabavku sredstava te preduzimao druge radnje kojima je stvarao uslove za izvršenje terorističkog čina u namjeri da zastraši stanovništvo i prislili organe vlasti Bosne i Hercegovine na određene radnje s ciljem ozbiljne destabilizacije političke i ustavne strukture Bosne i Hercegovine.



Maksim Božić je, u više navrata, ostvarivao kontakt s pripadnicima radikalnog selefijskog pokreta BiH, između ostalih i s Edinom Hastorom s kojim je planirao i preduzimao radnje na stvaranju uslova za izvršenje terorističkog čina nastojeći da nabavi novac i kupi oružje veće ubojite moći i to RPG, puškomitraljez M84, ručne bombe, municiju i granate kako bi izvršio napad na zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u Istočnom Sarajevu i zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUPTK).



U svrhu izvršenja planiranog terorističkog čina Maksim Božić je sredinom juna 2017. godine zatražio od zaštićenog svjedoka „A“ da mu, nakon što pribavi oružje za izvršenje planiranog terorističkog čina, snimi video-oporuku o smrti u džihadu i objavi u medijima poslije izvršenja djela. U tu svrhu je u martu 2018. godine Edin Hastor, znajući da Maksim Božić planira izvršenje terorističkog čina i to napad na zgradu SIPA-e u Istočnom Sarajevu i MUP-a TK, obezbijedio prostorije vlastite porodične kuće za potrebe izvršenja terorističkog čina koji su spriječili pripadnici SIPA-e. U prostorijama su prilikom pretresa službenici SIPA-e oduzeli nelegalno nabavljeno oružje, ubojita sredstva, municiju i vojnu opremu.



(FENA)