Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović uputit će službenu reakciju, protestno pismo ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije zbog toga što je s resornim ministrom Republike Srpske potpisao sporazum kakav se ne može potpisivati a da s tim nije saglasan državni nivo Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz kabineta ministra civilnih poslova BiH.

Adil Osmanović / 24sata.info

- Povodom informacije u medijima o potpisivanju Sporazuma o zajedničkim aktivnostima Republike Srpske i Srbije u oblasti obezbjeđenja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju, a koji su potpisali ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine na bilo koji način nije konsultovano o sadržaju navedenog sporazuma, niti je upoznato s njim, kao ni s procedurom njegovog zaključivanja.



Nakon dolaska u posjed teksta navedenog sporazuma i uvidom u njegov sadržaj, u kapacitetu ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputit ću i službenu reakciju, odnosno protesno pismo ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije - naveo je ministar civilnih poslova BiH.



On podsjeća da je po Članu III, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine, nadležnost u oblasti vanjske politike u ingerenciji institucija Bosne i Hercegovine te da je za zaključivanje bilo kakvog sporazuma između bilo kojeg od entiteta u Bosni i Hercegovini i država i međunarodnih organizacija prethodno potrebna saglasnost Parlamentarne skuštine Bosne i Hercegovine.



Uspostavljanje posebnih paralelnih odnosa entiteta u Bosni i Hercegovini sa susjednim državama mora biti u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine, napominje također ministar civilnih poslova.



- Takođe podsjećam da prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju, akreditiranim se smatraju samo visokoškoske ustanove upisane u Državni registar akreditovanih visokoškolskih instucija, koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, te stoga akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih progama stečena od bilo kojeg tijela za akreditaciju izvan Bosne i Hercegovine ne može zamijeniti Zakonom propisane obaveze i važeće procedure u Bosni i Hercegovini niti dovesti u pitanje nadležnosti i nadomjestiti ulogu Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine u tom smislu - naveo je ministar Osmanović.



Ministar civilnih poslova BiH je u duhu saradnje i dobrosusjedskih odnosa pozvao Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije na poštivanje suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine u oblasti visokog obrazovanja i nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.



U tom pogledu, kako je naveo, očekuje i reakciju međunarodnih institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno Ureda visokog predstavnika i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.



Bilo kakvo djelovanje suprotno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, kao i uplitanje ma koje institucije susjedne države u unutrašnje stvari i odnose u Bosni i Hercegovini, ne dovodi do poboljšanja saradnje i dobrosusjedskih odnosa niti do unapređenja kvaliteta obrazovanja, napomenuo je također.



Ministar poziva Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, kao samostalnu upravnu organizaciju i nadležne institucije u oblasti obrazovanja, da bez odlaganja zajedno rade na rješenju problema čija je posljedica zastoj u procesu akreditacije Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta Istočno Sarajevo.



Probleme treba riješiti na zadovoljstvo i u korist studenata te akademskog osoblja, a u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini, naveo je ministar u saopćenju.



(FENA)