Direktor Aluminija d.o.o. Dražen Pandža rekao je danas da je najveća vjerovatnoća da će ova firma u subotu, minut poslije ponoći, prestati sa radom.

Foto: 24sata.info

"Po svemu sudeći, izgubili smo ovu kompaniju za našu djecu i za naše unuke. Trud koji smo ulagali, nažalost, nije urodio nekim plodom. Dali smo sve od sebe, borili se, ali moramo biti otvoreni i reći da nakon subote ne vidimo kako dalje", poručio je Pandža na konferenciji za novinare u Mostaru.

Kako je istakao, situacija u nekadašnjem gigantu je dramatična. No, uprava se nada čudu.

"Sutra možemo očekivati neko čudo, koje se može desiti. Možda se čuda dese nekada, dešavala su se i prije u ovoj firmi. Ostavićemo možda otvorenu mogućnost da se to čudo desi tokom sutrašnjeg dana, ali postoji mala vjerovatnoća za to", dodao je on.

Prema njegovim riječima, nakon dugogodišnjeg rada i kriza sa kojima se ova firma susretala, Aluminij je doveden pred zid i ne može dalje.

"Nedosaje sirovine, nedostaje rezervnih dijelova, a cijena električne energije otišla je u neslućene visine. To više ne možemo pratiti", naglasio je Pandža.

Kako je rekao, aktuelna uprava će preuzeti odgovornost, ali to očekuje i od drugih.

"Nadali smo se najboljem, ali ne vidimo kako dalje", naveo je on.

Ocijenio je da se ovakav razvoj situacije nije trebao desiti, te napomenuo da Aluminij plaća 52 miliona raznih doprinosa državi.

"Od subote toga neće biti. Pitam vas da li ste spremni to plaćati za Aluminij? Vjerovatno niste spremni, ali ćete morati, jer nas neće biti", rekao je direktor ove kompanije.

Šta će biti sa uposlenicima Aluminija, njih 900, ne zna.

"Više ne možemo isplaćivati plate, možemo isplatiti samo jednu", kazao je Pandža.

Prema riječima izvršnog direktora Aluminija Borisa Vicana, firma već deset godina ima orgomne probleme

"Aluminij nikada nije dobio šansu da radi. Bori se sa dugovima već dugo vremena", kazao je on, te dodao da dug Aluminija za električnu energiju iznosi 280 miliona KM.

(24sata.info )