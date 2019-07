U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 33 žrtve genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici.

Posmrtni ostaci su iz Komemorativnog centra u Tuzli prebačeni u prostorije JKP „Gradska groblja“ Visoko odakle će 9. jula biti transportovani u Potočare.

Ukoliko se neka od porodica do same dženaze, odnosno ispraćaja tijela, odluči ukopati posmrtne ostatke žrtve, to će joj biti i omogućeno.

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine. On je u momentu ubistva bio maloljetan, imao je svega 16 godina.

Najstarija žrtva koja će se ukopati ove godine je Šaha Cvrk, ona je imala 82 godine kada je ubijena i ujedno je i jedina žena koja će u Potočarima biti ukopana ove godine.

Konačan smiraj ove godine naći će i otac i sin, Zaim i Fuad Pilav. Ukopani će biti i braća Mujić, Fahrudin (25) i Zijo (28) te braća Isaković.

Asim Isaković je u momentu kada je ubijen imao 20 godina dok je njegov brat Kasim bio samo dvije godine stariji.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima su - Bektić (Redžo) Mevlid, rođen 1962. godine, Bajraktarević (Osman) Nedžad, rođen 1975. godine, Salkić (Alija) Bajro, rođen 1957. godine, Husić (Husein) Muradif, rođen 1949. godine, Purković (Ahmet) Šemso, rođen 1952. godine, Isaković (Muhizin) Kasim, rođen 1973. godine, Isaković (Muhizin) Asim, rođen 1975 godine, Avdić (Hasan) Šemso, rođen 1964. godine, Suljić (Nazif) Adil, rođen 1952. godine, Cvrk (Osman) Rešid, rođen 1940. godine, Cvrk (Arif) Šaha, rođena 1913. godine, Gabeljić (Jusuf) Fadil, rođen 1974. godine, Memić (Hasan) Sidik, rođen 1960. godine, Tihić (Šukrija) Vekaz, rođen 1975. godine, Tahić (Hamed) Enver, rođen 1976. godine, Meholjić (Hakija) Husejn rođen 1929. godine, Salkić (Fadil) Sabahudin, rođen 1972. godine, Mehmedović (Džemail) Mali, rođen 1959. godine, Suljić (Salko) Sabit, rođen 1974. godine, Mehmedović (Suljo) Ismet, rođen 1937. godine, Hirkić (Bajro) Behadil, rođen 1973. godine, Nukić (Haso) Esad, rođen 1977. godine, Jašarević (Halid) Ahmet, rođen 1950. godine, Mujić (Ramo) Zijo, rođen 1968. godine, Mujić (Ramo) Fahrudin, rođen 1970. godine, Tabaković (Zajko) Hajro, rođen 1938. godine, Ahmić (Ismet) Omer, rođen 1973. godine, Cvrk (Behaija) Osman, rođen 1979. godine, Pilav (Rasim) Zaim, rođen 1946. godine, Pilav (Zaim) Fuad, rođen 1976. godine, Šaranović (Ševkija) Sadik, rođen 1969. godine, Tabaković (Nurija) Smail, rođen 1964. godine i Tihić (Mustafa) Hamed, rođen 1928. godine.

U Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još 140 identificiranih žrtava, ali uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka porodice se još nisu odlučile za ukop.

Među njima je 38 žrtava koje su zvanično identificirane i DNK analizom i od strane porodica, a ostali samo na temelju DNK analize.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je smiraj pronašlo 6.610 žrtava genocida, a traga se za više od 1.000 nestalih Srebreničana, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe BiH.

