U Bosni jutros je umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro.

Foto: Ilustracija - 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan-sedlo 18, Drvar, Sokolac 20, Bihać, Livno, Prijedor, Sanski Most, Zvornik 21, Banja Luka, Gradačac, Sarajevo, Stolac, Tuzla 22, Bijeljina, Brčko, Bugojno, Doboj 23, Zenica 24, Grude, Neum, Trebinje 25 i Mostar 28 stepeni.

U Bosni će danas preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini će biti pretežno vedro. Ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne se očekuju poslijepodnevni lokalni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 25 do 31, na jugu od 32 do 37 stepeni.

U Sarajevu danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne ili krajam dana ponegdje na području kantona je moguć pljusak praćen grmljavinom. Dnevna temperatura oko 29 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

