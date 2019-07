Bivši predsjednik Crne Gore i nekadašnji premijer SRJ Momir Bulatović sahranjen je danas u Kučima kod Podgorice, a opelo je držao mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije.

Amfilohije je poručio da se ispraća jedna od najuglednijih ličnosti Crne Gore koja je bila na njenom čelu u presudnim vremenima.



"Nije bilo lagano nositi taj krst koji je on ponio na svojim plećima", rekao je Amfilohije.



On je dodao da Bulatović nije podlegao iskušenjima kojima svi podliježu, a to su vlastoljublje i slavoljublje.



"Momir je sačuvao svoj obraz. U najtežem trenutku nije izgubio svoju dušu, to je od ogromnog značaja ne samo za njega nego i za Crnu Goru", poručio je.



Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin položio je vijence uime srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije.



Uime Vlade Crne Gore sahrani je prisustvovao potpredsjednik i ministar pravde Zoran Pažin, prenosi RTCG.



Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je telegram saučešća porodici u kome navodi da sa pijetetom čuva uspomenu na dane saradnje.



Ranije danas, u Podgorici je održana i komemorativna sjednica povodom smrti Bulatovića.



Komemoraciji je prisustvovao veliki broj političara, državnika i građana. Pored lidera opozicije, prisustvovao je i predsjednik parlamenta Ivan Brajović.



Momir Bulatović, bivši predsjednik Crne Gore (1990-1998.) i nekadašnji predsjednik Savezne vlade SR Jugoslavije (1998-2000.) preminuo je u nedjelju, u 63. godini.



Politikom se bavio u omladinskoj i studentskoj organizaciji. Za predsjednika Predsjedništva SK Crne Gore izabran je 1989., a predsjednik Crne Gore postao je na prvim višestranačkim izborima 1990. godine.



