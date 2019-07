U Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) danas je čitanjem optužnice počelo novo suđenje Ljubi Seferoviću i Bekriji Seferoviću, optuženima za izazivanje i prikrivanje saobraćajne nesreće u kojoj je, prema tužbenim navodima, teško povrijeđen, a potom preminuo Dženan Memić (21).

Ponovljeno suđenje u ovom predmetu uslijedilo je nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo prvostepenu presudu KSS-a od 16. jula 2018. godine, kojom su Ljubo Seferović i Bekrija Seferović oslobođeni svih optužbi.



Optužnica Ljubu Seferovića tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa i krivično djelo neukazivanja pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći, a Bekriju Seferovića za krivično djelo sprečavanja dokazivanja.



Prema optužnici, koju je pročitao tužitelj Tužiteljstva Kantona Sarajevo Sead Kreštalica (zastupnik optužbe), prvooptuženi Ljubo Seferović se tereti da je 8. februara 2016. godine oko 22.30 sati u alkoholiziranom stanju upravljao kombijem VW T4 ulicom Velika aleja, iz pravca Ilidže u pravcu Vrela Bosne te da je, dolaskom vozila naspram broja 4 u toj ulici i nailaskom na pješake Alisu Mutap i Dženana Memića skrenuo pogled s kolovoza na muzički uređaj u vozilu da bi 'promijenio muziku' i udario u pješake.



Nakon toga je, kako se nadalje navodi, povećao brzinu vozila i udaljio se s lica mjesta, dok se drugooptuženi Bekrija Seferović tereti da je sudjelovao u sanaciji oštećenja na vozilu kako se ono ne bi moglo dovesti u vezu sa spomenutom saobraćajnom nesrećom.



Budući da su stranke u postupku - optužba i odbrana (branitelj, advokat Rusmir Karkin) saglasni da se postupi u skladu s Odlukom Vrhovnog suda FBiH i provedu dokazi prema njegovoj uputi, odnosno provede novo vještačenje, te da su se usaglasili da se preuzmu dokazi iz ranijeg postupka, Sud je to prihvatio.



Sud je, međutim, odbio prijedlog odbrane da se provede rekonstrukcija događaja u skladu s provedenim dokazima, te je, postupajući po uputama Vrhovnog suda, naložio novo timsko vještačenje po sudskim vještacima saobraćajne struke, a putem Centra za vještačenje i procjenjivanje "Zenit" doo Banja Luka.



Predsjedavajući Sudskog vijeća, sudija Igor Todorović je u vezi s potonjim saopćio da će strankama u postupku, u međuvremenu (do narednog nastavka pretresa), biti dostavljen nalaz i mišljenje tima vještaka.



Prethodno je predočio zapisnike o saslušanju svjedoka, kao i nalaze i mišljenja vještaka, te brojne materijalne dokaze, uključujući, zapisnike o uviđaju s mjesta događaja i o rekonstrukciji, te opsežnu fotodokumentaciju, medicinske nalaze, izvode iz različitih službenih evidencija i sudske naredbe, kao i Izvještaj Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH...



Nastavak ponovljenog suđenja u ovom predmetu zakazan je za 30. jula.



Inače, postupak u ovom slučaju pratile su brojne kontroverze, i dok Tužiteljstvo pokušava dokazati da je Dženan Memić žrtva saobraćajne nesreće, porodica mladića istrajava na stanovištu da za Dženanovu smrt nije kriv Ljubo Seferović, nego da je on ubijen.



U više navrata su u Sarajevu organizovani protesti, čiji su sudionici pokušavali ukazati na propuste u radu nadležnih institucija te insistirali na utvrđivanju pune istine.



Otac stradalog mladića Muris Memić i danas je po izlasku iz sudnice izrazio razočarenje načinom na koji se odvija cjelokupni postupak, ocijenivši sramotnom odluku Vrhovnog suda FBiH za ponavljanje suđenja, te navodeći kako su "sudije tog suda postupile po naredbi Milana Tegeltije (predsjednika VSTV-a BiH), koji je došao da uništi pravosuđe u Bosni i Hercegovini i koji je ispunio svoju zadaću".



Ponovio je kako njegov sin nije imao povrede koje je Tužiteljstvo nabrojalo, navodeći "da je optužnica u ovom slučaju lažna", te adresirajući odgovornost na bivšu glavnu tužiteljicu Kantonalnog tužiteljstva Dalidu Burzić (sada sutkinju Suda BiH) i druge nositelje pravosudnih funkcija, uz uvjerenje kako Evropska unija može doprinijeti razrješavanju cijelog slučaja.



Punomoćnik porodice Memić, advokat Ifet Feraget je, referirajući se povodom ponovljenog suđenja, podsjetio na latinsku izreku koja glasi "Suludo je u jasnim stvarima provoditi dokaze", uz opasku da to plaćaju porezni obveznici, te ustvrdivši kako se radi "o organiziranom kriminalu unutar pravosuđa".



- Sasvim je jasno da jedini dokaz koji Tužilaštvo ima je priznanje tada osumnjičenog (Ljube Seferovića), ali, kako kaže sudska praksa, ono (priznanje) mora biti potvrđeno materijalnim dokazima, ili barem indicijama... Ne postoji niti jedan dokaz koji potvrđuje da se desila saobraćajna nesreća...Povrede na Dženanovim šakama, na falangama prstiju, potvrđuju da se Dženan branio - naveo je Feraget.



Advokat Rusmir Karkin, koji je tražio novu rekonstrukciju događaja, novinarima je kazao kako se radi o prijedlogu koji je odbrana isticala i u prethodnom postupku.



- Smatram da su dvije provedene rekonstrukcije, po naredbi tužioca, urađene nakaradno i nezakonito. Mislim da bi nova rekonstrukcija u cijelosti pomogla u rješavanju ovog slučaja, uz učešće svih navodnih aktera događaja - ustvrdio je Karkin, navodeći kako odbrana smatra da je to jedan od krunskih dokaza.



Kako je poznato, Vrhovni sud FBiH je 23. aprila donio Rješenje u krivičnom predmetu protiv optuženih - Ljube Seferovića i Bekrije Seferovića, kojim je djelimično uvažena žalba tužitelja Tužiteljstva KS, te ukinuta presuda KSS-a od 16. jula 2018. godine i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.



Prema obrazloženju, prvostepena presuda ukinuta je zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, te je Vrhovni sud naložio prvostepenom sudu da u ponovnom suđenju naredi obavljanje novog saobraćajnog vještačenja, a koje vještačenje će biti povjereno timu vještaka iz te oblasti ili fakultetu za saobraćaj, te da izvede i druge dokaze za koje nađe da je potrebno.



