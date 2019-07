U online medijskom spektru u Bosni i Hercegovini prisutan je govor mržnje, isključivo u komentarima anonimnih čitalaca - rečeno je danas na konferenciji "Online mediji kao generatori govora mržnje", koja je održana u Banjoj Luci.

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje stavova internet korisnika putem online ankete, a koje je proveo Servis za medijsku profesionalnu edukaciju i razvoj (SEMPER) i Fondacija „Friedrich Ebert Stiftung“, pokazalo je da u najvećoj mjeri prepoznaju govor mržnje na Internetu.



- Najveći broj ispitanika se osjetio, u jednom momentu, uvrijeđenim govorom mržnje u online medijima, ali paradoksalno, mali procenat ih je prijavljivao nadležnim institucijama - rekao je komunikolog Mladen Bubonjić, projekt koordinator SEMPER-a.



Tokom monitoringa 30 portala u aprilu ustanovili su da je na 11 zabilježen govor mržnje, i to isključivo u komentarima čitalaca, i to u najvećoj mjeri kada je bilo moguće anonimno komentarisanje.



- Najvažnije je da nijedan portal, odnosno novinarski tekst, nije bio inicijator, odnosno povod govora mržnje - istakao je Bubonjić novinarima.



Procentualno, osobe od 30 do 50 godina više prijavljuju govor mržnje, u odnosu na mlađe, koji su slabije zainteresovani za to.



- Kada su u pitanju grupe prema kojima je usmjeren govor mržnje, ispitanici su prepoznali da je to nacionalnost među prvima, religija, seksualna opredijeljenost, politički stavovi, a spol nije bio toliko zastupljen za širnje govora mržnje - rekao je Bubonjić.



Profesor Fakulteta političkih nauka Banja Luka Aleksandar Bogdanić smatra da je neophodna sveobuhvatna institucionalna, strukovna, kulturološka borba protiv govora mržnje, a ne samo pravosudna i zakonska.



- Da bi se zakonski borili protiv govora mržnje mora postojati društveni konsenzus, a pravi put je učenje šta je to govor mržnje. Druga dimenzija je razvijanje kritičnog mišljenja i artikulisanje vlastitih stavova, za šta je govor mržnje slab instrument - kazao je Bogdanić.



Profesor Sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić je dodao da su online mediji prenosioci govora mržnje.



- Imate online medije koji jedna čekaju razvijanje takvog govora, jer za sebe vežu više kometara ili imaju bolje marketinške pozicije. Također, ima i onih koji nisu time oduševljeni, ali ništa ne preduzimaju kako bi na svojim online medijima eliminirali ili smanjili govor mržnje. Ima i onih koji preduzimaju mjere i čine ono što onemogućava govor mržnje – rekao je je Kukić.



Na konferenciji je bilo riječi o medijskoj pismenosti i ulozi medija u borbi protiv govora mržnje, kao i regulatornih tijela i pravosuđa u suzbijanju takvog govora.





(FENA)