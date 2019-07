Ministar finansija Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Šemso Muslić, kadar Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL), podnio je ostavku na tu funkciju.

Muslić je za Fenu kazao da su razlozi privatne prirode, odbacujući informacije koje su se pojavile u javnosti da je stvarni razlog velika finansijska dubioza u kantonalnom budžetu, s kojom nije bio upoznat prije stupanja na dužnost.



- Razlozi su isključivo privatne prirode. Moja puna podrška Vladi i premijerki BPK u budućem radu, a moja ostavka nema veze sa stanjem u budžetu. Na sjednici Skupštine BPK Goražde zakazanoj za 9.juli je izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu i tu je sve rečeno – kazao je Muslić.



Isti stav ponovila je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.



- Šemso Muslić, ministar finansija u Vladi BPK, meni je jučer dostavio ostavku u kojoj me obaviještava da iz razloga lične prirode podnosi ostavku na mjesto ministra za finansije. Naveo je također da smatra moralnim podnijeti ostavku na ovu poziciju, ali da pruža punu podršku budućem radu Vlade BPK i meni kao premijerki. Na špekulacije ne bih odgovarala da li je i iz kojih razloga to učinio i jesu li one uopće tačne. Mogu vam samo potvrditi ono što je meni ministar u ostavci napisao - izjavila je Obuća.



Premijerka BPK vjeruje da se ostavka ministra finansija neće odraziti na rad Vlade BPK. Nada se da će Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) kojoj je po koalicionom sporazumu pripala ova pozicija, ubrzo predložiti novog kandidata, kako bi on mogao biti imenovan na sjednici Skupštine BPK zakazanoj za 9.juli.



- Ostavku ću prihvatiti kao premijerka i donijet ću odluku o razriješenju ministra za finansije u Vladi BPK Goražde. U međuvremenu ću konsultovati NBL i očekujem da ubrzo dostave ime novog ministra kako bismo ispoštovali proceduru i imenovali novog ministra 9. jula za kada je zakazana četvrta redovna sjednica Skupštine BPK Goražde – istakla je premijerka BPK Goražde.



Prema prijedlogu dnevnog reda na sjednici Skupštine BPK Goražde 9. Jula naći će se i Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za prošlu godinu u kojem je prikazan i akumulirani deficit kantona u iznosu od 7.427.440 KM, ne uključujući kredit MMF-a, sa kojim ukupan dug BPK iznosi blizu 17 miliona KM.





(FENA)