Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) Draško Stanivuković, Nebojša Vukanović i Jelena Trivić nisu isključili mogućnost protesta i u drugim gradovima RS-, nakon što, kako su istakli, “oslobode” Banju Luku.

U tom gradu će u četvrtak ponovo održati mirno okupljanje građana u 19.30 sati, u Parku “Mladen Stojanović”, jer im to nije dozvoljeno na glavnom banjalučkom trgu, na kojem i dalje insistiraju.



- Ima hiljadu razloga za proteste i u drugim gradovima, ali isuviše je straha i represije. Što je manja sredina, to je veći pritisak – rekao je Vukanović na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.



Logično je, dodaje i Stanivuković, da se oslobode straha građani u najvećem gradu.



- Imamo želju da oslobodimo svaku ulicu i grad, ali mislim da je logično da se prvo oslobodi strah u Banjoj Luci te da se zatim to ciklično širii u RS i FBiH – rekao je Stanivuković.



Jelena Trivić je pozvala građane da dođu na mirni skup 4. jula, kao i da javni servis RS proprati njihove aktivnosti.



Najavili su da će, osim ranije istaknutih zahtjeva, imati i nove, među kojima su i ekološki problemi u Banjoj Luci te će insistirati na njihovom provođenju.



Traže da im dozvoli okupljanje građanima na Trgu Krajine, a dijelom je, kažu, ispunjen zahtjev da prestane policijska represija prema građanima koji se okupljaju kod pravoslavnog hrama u Banjoj Luci.



Zahtjevaju i da gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić prestane da šuti o, kako su naveli, narušavanju slobode i ljudskih prava građana.





(FENA)