Bihaćko prigradsko naselje Vučjak 18 dana je novi dom migranata koji na temperaturama od preko 30 stepeni borave u improvizovanom šatorskom naselju nadomak granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Još uvijek su bez konkretne pomoći međunarodnih humanitarnih organizacija i Europske unije, koja nije podržala ovu lokaciju kao mjesto u koje će se izmjestiti migranti koji borave na području Bihaća.

Prema riječima Selama Midžića iz Crvenog križa Bihać, Vučjak nije mjesto na kojem bi migranti mogli ostati kada dođu jesenje kiše i pad temperatura.

Midžić je bio decidan te je u izjavi za Anadolu Agency (AA) kazao da će u slučaju da se do tada ne pronađe neko rješenje, donijeti odluku da se povuče i cijeli slučaj prepusti nekome drugom.

"Ako dođe do toga, onda bi to bio poraz svih nas. Ovo ako ne bude privremeno, ja ću se stvarno povući. Mi smo iscrpljeni maksimalno, a niko to ne vidi osim medija i novinara. Puno radimo ovdje kako bi stvorili kakve-takve uslove dostojne čovjeka. Dolazili su nam predstavnici Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona, direktor Kantonalne bolnice, Doma zdravlja Bihać i Zavoda za javno zdravstvo koji su sagledali ovo stanje i svakodnevno smo u kontaktu s ciljem da osiguramo prostore za ljekare i sanitarne čvorove što je osnovno za kamp", kazao je Midžić.

Od danas je u kampu Vučjak dostupan i pokretni kisok gdje migranti mogu kupiti neke osnovne namirnice i dopunu za telefon, a tokom narednih dana uz podršku BiH Telecoma bit će instalirana besplatna internet konekcija.

"Migranti najviše kupuju energetska pića, vodu i sokove. Najvjerovatnije da ćemo, u skladu s njihovim potrebama, proširiti naše kapacitete. Najveći problem nam je komunikacija, jer ne govore dobro engleski, ostalih problema nemamo. Iako je jako vruće, dnevno radimo 4-5 sati", rekao je Muamer Delić, vlasnik radnje.

Migranti su razočarani uslovima boravka koje su zatekli na Vučjaku.

Smatraju da u ovakvim uslovima mogu boraviti samo životinje te ističu kako su oni ipak ljudi koji samo žele da pronađu bolji život u nekoj od zemalja Europske unije.

"Iz Pakistana sam otišao prije godinu dana i tri mjeseca. U Turskoj sam proveo tri mjeseca, jednu godinu u Grčkoj, u Bosni sam tri mjeseca. Ostavio sam porodicu kod kuće i krenuo ovamo u Europu kako bi pronašao neki posao. U Pakistanu imamo dosta problema, plaće su male i sigurnost nije stabilna. Želim da uživam u životu i da svojoj porodici osiguram kvalitetnije uslove života. Ovdje je lijepo, narod je dobar pomaže nam, posebno Zemira Gorinjac iz Udruženja "Solidarnost". Razumijemo i policiju, ona samo radi svoj posao, ali mi samo želimo dalje. Neko želi u Italiju, neko u Njemačku, ima i onih koji žele u Francusku", kaže Selman Ali Ćima (19) iz Pakistana

Grad Bihać i Unsko-sanski kanton ostavljeni su i prepušteni sami sebi u ovom problemu za kojeg, kako se čini, još uvijek ne mogu pronaći adekvatno rješenje.

