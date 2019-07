Poslanici Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske (RS) Draško Stanivuković i Jelena Trivić najavili su danas novo mirno okupljanje građana, 4. jula, u Banjoj Luci.

Arhiv / 24sata.info

Trivić je podsjetila da su u petak podnijeli zahtjev za mirno okupljanje na Trgu Krajine, ali im je u policiji rečeno da se taj skup može odobriti, ukoliko se održi u Parku "Mladen Stojanović", koji je po zakonu mjesto "predviđeno za izražavanje nezadovoljstva".



Okupljanje na glavnom gradskom trgu, kako je navela, i dalje ostaje njihov zahtjev, jer ne vide razlog zašto im se ne bi dozvolilo mirno okupljanje na tom mjestu.



Njen kolega iz PDP-a Draško Stanivuković je odbacio tvrdnje banjalučkog gradonačelnika da opozicija "hoće da drži vanredno stanje u Banjoj Luci do izbora“.



-U kojem je to demokratskom društvu mirno okupljanje vanredno stanje? To je redovan čas demokratije, pa i poželjan i kada je najbolja vlast. Vanredno stanje su nerasvjetljena ubistva, kao i batinjanje ljudi kod hrama – kazao je Stanivuković novinarima i najavio da će na narednom okupljanju govoriti i o ekološkim problemima, kao što je piralen.



Stanivuković je rekao da su ranije dobili sugestiju iz policije da se iz „razloga bezbjednosti, turističke sezone i dešavanja na Trgu Krajine u prethodnom periodu“ lokacija skupa treba da premjesti u Park „Mladen Stojanović“.



-Vjerujem da ćemo isto obrazloženje dobiti i za novi naš zahtjev – kazao je ovaj opozcioni poslanik.



Istakao je da ostaju pri svojim zahtjevima iznesenim na protestu 27.juna, i to da se dozvoli okupljanje građanima na Trgu Krajine, da prestane policijska represija i da gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić prestane da šuti o tim problemima i, kako su naveli, narušavanju slobode i ljudskih prava građana.



Imat će i nove zahtjeve koje će saopćiti narednih dana.



(FENA)