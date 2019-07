Sead Turčalo novi je dekan Fakulteta političkih nauka u Unverziteta u Sarajevu.

Turčalo je danas izabran za nasljednika Šaćira Filandre, koji je dužnost dekana obavljao u prethodna dva mandata.

Sead Turčalo vanredni je profesor na Odsjeku sigurnosnih i mirovnih studija. Rođen je 1978. godine u Sarajevu. Doktorsku disertaciju „Realistička teorija međunarodnih odnosa u interpretaciji kritičke geopolitike“ odbranio je 16.juna 2014.godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Na prvom i drugom ciklusu odsjeka Sigurnosnih i mirovnih studija i Politologije predaje na kolegijima Geopolitika, Međunarodna sigurnost, te Energetska sigurnost i Upravljanje konfliktima u međunarodnim odnosima.

Na interdisciplinarnom doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predavač je na kolegiju Geopolitičke studije suvremenog svijeta na. Gostujuća predavanja je držao na Sciences Po Paris, Sciences Po Dijon, Univerzitetu Vytautas Magnus u Kaunasu i International Institute of Social Studies u Hagu.

Redovni je učesnik na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. U svojstvu istraživača, vodećeg istraživača ili koordinatora učestvovao je u 15 međunarodnih i nacionalnih istraživačkih projekata. Objavio je pet knjiga i četiri studije, te tridesetak radova u referentnim časopisima i zbornicima.

Pohađao je Leadership Academy for Development u organizaciji Center on Democracy, Development, and the Rule of Law Univerziteta u Stanfordu, te program Diploma u islamskim naukama Fakulteta islamskih nauka.

Turčalo je potpredsjednik nevladine organizacije Atlantska Inicijativa. Angažiran je kao konsultant niza domaćih i međunarodnih organizacija poput OSCE, IOM (International Organisation for Migration), IRI (International Republican Institute), Uprave za vanjske poslove Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini itd. Angažiran je kao recenzent projekata Nizozemskog savjeta za nauku.

Bio je član izvršnog uredništva Godišnjaka Fakulteta političkih nauka. Od 2012.godine do 2015.godine uređivao je časopis «Sarajevski žurnal za društvena pitanja» kojeg izdaje Fakultet političkih nauka. Izvršni je urednik bilingualnog referentnog stručnog časopisa “Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi” kojeg izdaje nevladina organizacija «Atlantska inicijativa» iz Sarajeva, te član uredništva časopisa „European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities“.

Od profesionalnih udruženja član je The International Studies Association (Udruženja za međunarodne studije) i The American Political Science Association (Američka asocijacija za političke nauka).

