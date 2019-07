Prva sedmica jula u Bosni i Hercegovini bit će natprosječno topla, pretežno sunčana s nešto svježijim jutrima u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ilustracija

U Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a sredinom sedmice kiša je moguća i na jugu zemlje, navodi se u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH o izgledima vremena za period od 2. do 15. juna.



Jutarnje temperature zraka u Bosni prognoziraju se između 15°C i 20°C, a na jugu zemlje od 21 do 26°C. Maksimalne dnevne temperature očekuju se između 25°C i 30°C, a na jugu zemlje do 35°C.



Prema raspoloživim sinoptičkim kartama od 8. jula očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom. Obilnije padavine moguće su u zapadnim i sjevernim područjima Bosne.



Temperature zraka bit će u padu, tako da će osjećaj vreline nestati. Jutarnje temperature zraka kretat će se u rasponu od 12°C do 16°C u Bosni, a na jugu zemlje do 18°C. Temperature zraka tokom dana u Bosni bit će oko 24°C, a u Hercegovini do 28°C.



U prvoj prognoziranoj sedmici UV index bit će visok, tako da bi trebalo smanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i adekvatno se zaštititi.



