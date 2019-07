Sporazum o snižavanju cijene rominga između država regiona, koji danas počinje da važi, omogućiće građanima da po znatno nižoj cijeni plaćaju ove usluge, tako da će poziv mobilnim telefonom, u prosjeku, biti jeftiniji za 50 odsto.

Ilustracija / 24sata.info

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Crne Gore Milan Srzentić podsjeća da su sporazum u aprilu u Beogradu potpisali resorni ministri Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije, Albanije i samoproglašenog Kosova.



- Cijena govornih odlaznih poziva biće snižena u prosjeku za 50 odsto u odnosu na današnju. Cijena SMS saobraćaja biće niža od 40 do 50 odsto, a korištenja interneta 90 odsto niža - naveo je Srzentić.



Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore donijela je rješenje kojim od danas nameće operatorima da ustanove jedinstvenu cijenu za usluge u okviru svoje mreže za sve korisnike.



- To u praksi znači da će cijena govornih poziva u ovim zemljama, kada otputujete, na primjer, u BiH kao građanin Crne Gore i zovete bilo koju od ovih šest zemalja, uključujući i Crnu Goru, biti između 7,8 i 8,1 centa. Ta cijena je do sada bila 19 centi - precizirao je Srzentić.



Cijena SMS-a će se kretati od 2,5 do 3,5 centi u zavisnosti od operatora, a ona je do sada iznosila šest centi. Cijena pristupa internetu u romingu koja je do sada naplaćivana po 19 centi po megabajtu biće 2,6 centi.



U slučaju da se korisnik odluči za regulisani paket, potrošnja od 100 megabajta koja je do sada koštala od 20 eura do par stotina eura, sada će koštati 2,5 eura.



(SRNA)