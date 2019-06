U Bosni i Hercegovini će u naredna četiri dana prevladavati uglavnom sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, sa lokalnim pljuskovima ponegdje.

Ilustracija / 24sata.info

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u ponedjeljak će biti sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 30 do 36 stepeni.



U utorak sunčano, uz postepen porast naoblake tokom poslijepodneva i u večernjim satima u Bosni može usloviti pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 29 do 35 stepeni.



U srijedu u Bosni bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 29 do 34 stepena.



U četvrtak u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti do kraja dana. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ponegdje u Hercegovini i na zapadu Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.



Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevne od 24 do 30, na jugu od 29 do 34 stepena.





(FENA)