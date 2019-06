Nevenka Tromp, bivša uposlenica Međunarodnog suda pravde u Haagu te profesorica Univerziteta u Amsterdamu, predstavila je u petak u sklopu manifestacije "Mostarsko ljeto", svoju knjigu "Smrt u Haagu - Nedovršeno suđenje Slobodanu Miloševiću".

Autorica ističe kako je ova knjiga vrlo interesantno štivo i za građane BiH i sve druge s područja bivše Jugoslavije, ali svakako i studentima i mladim generacijama koje ipak trebaju početi od nekih najfundamentalnijih saznanja i o ratovima ali i o radu Tribunala koji je na veliki način utjecao na to što se u ovom trenutku misli i zna o tom ratu.

"Smrt Slobodana Miloševića je ustvari prekinula najvažnije suđenje na Tribunalu, a zakinula je time, ne samo žrtve nego i one u Srbiji koji su se desetljećima borili protiv tog režima koji je i njima činio zlo. Ono što je najvažnije u tome je što nema presude za Slobodana Miloševića, što je ustvari država Srbija izbjegla dogovornost za ono što je on činio kao predsjednik te zemlje. Drugim riječima, da je došlo do presude i da je on kao predsjednik Srbije proglašen krivim za genocid u BiH onda bi tužba BiH protiv Srbije na Međunarodnom sudu pravde bila sasvim drugačija", smatra Tromp.

Dodala je da njezina knjiga govori o tome da nije bilo presude za Miloševića jer je umro, ali da svi dokazi koje su sakupili i postoje u arhivu Tribunala ustvari naslućuju nešto sasvim drugo.

"On nije bio predsjednik države zbog toga što ga je njegova žena stavila na to mjesto. On je bio predsjednik te države gotovo 10 godina i ako se narod nije slagao s tom politikom trebali su prestati glasati za njega. Ali, to je bio jedan veliki konsenzus osvajačkih ratova Srbije u postjugoslovenskom razdoblju gdje su se trebale širiti granice Srbije usprkos tome što su znali da se to može desiti samo zločinima, koji su apsolutno kulminirali na području BiH", kazala je Tromp.

Ističe kako njezina knjiga i nije toliko drastična u svojim zaključcima, ali smatra da na jedan neutralan način destilira sve te faktičke stvari preko dokaza, izjava svjedoka, video materijala da bude jasno koliko je taj slučaj Milošević pokazao i individualnu i kolektivnu i državnu odgovornost i njihovu vezu.

O knjizi je govorio i Geoffrey Nice, britanski tužiltelj i univerzitetski profesor koji je na Haškom sudu vodio postupak protiv Slobodana Miloševića, a koji smatra kako je knjiga Nevenke Tromp unikatna knjiga izučavanja bogatog arhiva, iz kojeg je autorica uspjela izvući ključno i to predstaviti u knjizi.

"Ova knjiga će stajati kao čuvar istine, za pomoć svim žrtvama", Nice i dodao kako pravda na Balkanu vjerovatno nije zadovoljena.

"Pojedinačni slučajevi koji su bili zadovoljavajuće vođeni i koji su doveli do nekog rješenja za neke žrtve, a žrtve su po mom viđenju na prvom mjestu bilo koje agende. U mnogim slučajevima se nije sudilo uopće, a ima slučajeva u kojima se sudilo, a u koje se miješalo od strane međunarodnih snaga. Tako da cijela priča nije isplivala na površinu", kazao je Nice, priopćili su iz "Mostarskog ljeta".

