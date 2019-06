(24sata.info )

U Bosni i Hercegovini vremenski uslovi su povoljni, a iz BIHAMK-a skreću pažnju na uvećan broj biciklista i motociklista u saobraćaju.

Pojačana frekvencija vozila tokom dana očekuje se na lokalnim izletištima, kao i na graničnim prijelazima.

Zbog održavanja manifestacije „509. Dani Ajvatovice“ danas i sutra (29. i 30.06.) doći će do potpune obustave saobraćaja od 16.00 do 17.00 sati u Donjem Vakufu, na raskrsnici magistralnih puteva M-5 i M-16 (na raskrsnici ulica 14.septembar i 770 Slbbr. Od zgrade PTT-a do BP „INA“).

Sanacioni radovi izvode se u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, gdje se saobraća naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na ovoj dionici, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Radovi na asfaltiranju izvode se danas na regionalnom putu R-445 Nemila-Zenica (na dionici Plavi most Vranduk-Banlozi). Na mjestu radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko rijeke Plive u Jajcu, na magistralnom putu M-5, gdje se izvode sanacioni radovi. Za vozila do sedam tona alternativni pravac je Jajce-Jezero, a za vozila preko 7 tona Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Sporije se saobraća i na ostalim dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima. Izdvajaju0 se magistralni putevi: Jošanica-Stup, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Bradina-Podorašac, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao i magistralni put M-5 u Vitezu i Ključu i M-17 u Mostaru.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-4.2

Srbljani-Cazin u toku su radovi na rekonstrukciji magistralne ceste. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije.

Cazin (Mala Lisa), zbog radova na izgradnji kružnog toka u vremenu od 22.00 do 06.00 sati, saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-5

Vitez, zbog radova na rekonstrukciji raskršća, od 08.00 do 17.00 sati saobraća se jednom trakom-naizmjenično.

Ključ, zbog radova na saniranju mosta preko rijeke Sane, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom trakom.

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Gromiljak-Blažuj, Stup-Ilidža i Azize Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-17

Tarčin-Konjic (Bradina-Podorašac), u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.

Zenica-Nemila, zbog sanacije tunela Vranduk II i dva mosta (Bosna IV i Bosna V) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Mostar (od sjevernog ulaska u grad do skretanja za Forticu) zbog radova na izgradnji javne rasvjete saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17.3

Neum-Stolac (Prapratnica-ulazni portal tunela Žaba), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Jošanica-Stup (Rajlovac) zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17h, saobraća se naizmjenično, jednom trakom,

Kladanj-Podpaklenik, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Olovo-Semizovac-Koševsko brdo i Stup-Dobrinja, u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Semizovac-Vogošća (ulaz u Vogošću), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-19.2

Kladanj-Vlasenica, zbog sanacionih radova, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju.

M-20

Ustiprača-Goražde-Ustikolina, zbog sanacionih radova i izgradnje kružnog toka saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Bileća-Podosoje - u toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, obavezno je poštivanje postavljene signalizacije.

REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425a Tromeđa-Zvirovići, zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00.00 do 07.00 sati i od 16.00 do 00.00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO

- Zbog održavanja biciklističke trke u spustu zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje na desnoj strani ceste u pravcu kretanja učesnika na regionalnom putu R-446 Prvi šumar-Brus u subotu (29.06.) od 09.00 do 19.00 sati i nedjelju (30.06.) od 09.00 do 17.00 sati. Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo će regulisati saobraćaj.

- Zbog zaustavljanja i parkiranja teretnog vozila za građevinski materijal od 08.00 do 20.00 sati povremeno će se obustavljati saobraćaj od 08.00 do 20.00 sati u ulici Radenka Abazovića (60 minuta obustava-60 minuta propuštanje vozila).

- Zbog sanacionih radova obustavlja se saobraćaj u ulici Bolnička ( od raskrsnice sa ulicom Koševo do raskrsnice sa ulicom Patriotske lige, u tri etape).

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00.00 do 24.00 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alifakovac-Alifakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Omera Kovača, Avde Palića, Ploča, Mali Kiseljak i Zujevinska, Miševići, Plandište, Slana bara, Čobanija, Hamdije Kreševljakovića, Zmaja od Bosne, Zmajevac, Vogošćanskih odreda, Ljubljanska, Halida Kajtaza, Kranjčevićeva, Zelenih beretki, Hadžiristića, Ivana Cankara, Branilaca Šipa i Hadželi.

BRČKO

Zbog održavanja smotre folklora danas od 18.00 do 18.30 sati doći će do obustave saobraćaja u gradu Brčko, na relaciji: ulica Jovana Dučića-Bulevar mira-ulicom Ive Andrića-dijelom ulice Bosne Srebrene do stadiona malih sportova „Blatuša“. Saobraćaj će biti regulisan uz pomoć saobraćajne signalizacije, redara organizatora i uz upute od strane Policije Brčko Distrikta BiH, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

