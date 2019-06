U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Foto: 24sata.info

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 20 do 22, a najviša dnevna temperatura od 22 do 29, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

(24sata.info)