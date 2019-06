Na dan potpisivanja Versajskog sporazuma i dan godišnjice sarajevskog atentata,28. juna, Grad Sarajevo je ponovo dio zvaničnog međunarodnog programa obilježavanja stoljeća od Prvog svjetskog rata.

Foto: Fena

Tim povodom Grad Sarajevo i Ambasada Mađarske u BiH danas su u auli Vijećnici upriličili izložbu fotografija, koje su sadržane u knjizi "Stoljetnim stopama Velikoga rata od Sarajeva do Versaja", autora Attile Szalayja-Berzeviczyja iz Budimpešte.



Foto-knjiga bilježi i objašnjava povjesne događaje i strahote Prvog svjetskog rata snimljene između 2014. i 2018. godine. Berzeviczy je posjetio svako važno mjesto gdje se rat odvijao, od Latinskog mosta u Sarajevu, preko bojišta Evrope, Afrike, Azije, Bliskog istoka i Pacifika, sve do Versaja. Na fotografijama su stogodišnje komemoracije, ratni spomenici, vojna groblja i rekonstrukcije bitaka.



Izložbu su otvorili gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i ambasador Mađarske u BiH Krisztián Pósa.



- Izložene fotografije nas pozivaju na putovanje kroz 59 zemalja, prikazuju nekadašnje lokacije Velikog rata kao i stogodišnje komemoracije država zahvaćenih ovim ratom. Prvi svjetski rat po nekima je jedan od najvažnih događaja u 20 stoljeću. On je oblikovao historiju ne samo ovog regiona, već je imao najdalekosežniji efekat na cijeli svijet - kazao je ambasador Pósa.



Autor ovog projekta Attila Szalay-Berzeviczy rekao je da je "želio da ovo svoje petogodišnje putovanje završi u Sarajevu, u kojem je sve počelo".



- Ovaj fascinantni grad je jedno od najstarijih povjesnih mjesta u Evropi. Tokom prve posjete zaljubio sam se u Sarajevo i odmah odlučio da mu darujem ovu svoju prvu međuanarodnu izložbu footografija - rakao je Berzeviczy.



Obilježavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata u svijetu se obilježava nizom različitih manifestacija. Sjedinjene Američke Države su osnovale posebnu Komisiju za stogodišnjicu, čiji su počasni predsjednici Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Madeleine Albright, Colin Powell i dr.



Izložbu u Vijećnici je promovirala upravo ova ugledna Komisija američke vlade uvrstivši je i u svoj zvanični program.



Svečanosti u Vijećnici prisustvovao je i Georg von Habsburg, unuk Karla IV, posljednjeg vladara Austro-ugarske monarhije i sin Otta von Habsburga, koji je 2006. godine proglašen Počasnim građaninom Grada Sarajeva za iskazano prijateljstvo građanima Sarajeva u najtežim danima agresije i nesebično zalaganje za istinu i mir.



Nakon otvaranja izložbe, također u Vijećnici, bit će održana panel diskusija o tome "Šta je naslijeđe Prvog svjetskog rata i Mirovne konferencije u Parizu".



Izložba će biti otvorena do 12. jula.



(FENA)