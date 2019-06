Iako je za spašavanje firme od stečaja potrebno pola milijarde maraka, Švicarci za sada ne spominju nikakva ulaganja ...

Foto: 24sata.info

Švicarski gigant „Glencore“, koji se spominje kao strateški partner koji će spasiti posrnuli „Aluminij“ od gašenje, za sada nije predstavio nikakav plan ulaganja Vladi Federacije BiH. Također, ni o milionskim ulaganjima uopće nije bilo govora na sastanku održanom prije dva dana u Sarajevu, otkriva „Avaz“.



1.000 radnika



Britanska revizorska kuća KPMG, koja je provjerila finansijsko poslovanje „Aluminija“ u posljednje tri godine, jasno je dala do znanja Vladi FBiH da, ako ne nađu strateškog partnera, ovoj mostarskoj firmi već do kraja godine prijeti stečaj, a da će više od 1.000 radnika završiti na ulici.



A za spas firme, koja je dužna 377 miliona maraka, a akumulirani gubitak veći je od 400 miliona KM, potrebno je više od 500 miliona KM, koje za sada, kako saznajemo, niko i ne spominje, iako „Glencore“ želi formirati konzorcij s četiri firme.



Riječ je kompanijama PPD, „Feal“ i SIK i „Erdal“, koje već godinama posluju s „Aluminijem“, pa je nelogično kakav je tu njihov status spasitelja.



Izvor „Avaza“ iz Vlade FBiH tvrdi da „Glencore“ ne zanima ništa osim toga da mu Vlada omogući besplatnu struju, a ovaj konzorcij mogao bi samo zauzvrat naplatiti svoja dugovanja koja „Aluminij“ ima prema njima.



Na godišnjem nivou, ovaj švicarski gigant, ako bi dobio struju po nižoj cijeni, ostvarivao bi zaradu od 100 miliona KM, a zauzvrat ne bi uložio ni marku.



Tržišna cijena



- Švicarci žele da im Vlada omogući da im elektroprivrede prodaje struju po 25 do 40 eura po megavat-satu, što je nemoguće. To je ispod svake tržišne cijene. Vlada na to neće pristati. Do sada je „Aluminij“ plaćao struju „Elektroprivredi HZHB“ po 78 eura po megavat-satu. Znači, ovo što „Glencore“ hoće je skoro trostruko niža cijena struje – tvrdi naš sagovornik.



Dvije firme, jedna u stečaju



Ono što Švicarci predlažu jeste i da „Aluminij“ podijele na dvije firme, a jedna od njih, ona u kojoj bi ostala dugovanja, otišla bi u stečaj. Drugi dio kompanije, koju bi vodio „Glencore“, nastavio bi s poslovanjem, ali je upitno čijim novcem. Pogotovo što niko od navodnih spasitelja ne nudi svjež kapital.



(24sata.info)