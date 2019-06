Adis Abaz u novembru prošle godine pobjegao iz BiH u Njemačku. Njegov DNK pronađen na oružju kojim je izvršen teroristički napad u Parizu.

Foto: Zurnal.info

U BiH osuđivan zbog trgodine drogom i oružjem. Sarađivao sa hrvatskim državljaninom Nicolasom Grbešom kojeg je BiH u decembru 2018. godine isporučila Belgiji. Grbeša imao direktne veze sa Ibrahimom al Bakravijem, jednim od ISIL-ovih bombaša koji su u martu 2016. godine napali briselski aerodrom.



Piše: Avdo Avdić





Adis Abaz iz Zenice i hrvatski državljanin Nicolas Grbeša osobe su koje se dovode u vezu sa terorističkim napadima u Parizu i Briselu, 2015. i 2016. godine. U pitanju su osobe koje se godinama dovode u vezu sa organiziranim kriminalom i koje su hapšene i na teritoriji BiH. Njemačka policija saopćila je jutros da je bh. državljanin Adis Abaza uhapšen po nalogu belgijskog pravosuđa.



Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, belgijsko pravosuđe tragalo je za Abazom i Grbešom posljednie dvije godine. Početkom februara ove godine, putem Interpola od bh. policijskih agencija su zatražene sve raspoložive informacije o Abazu i Grbeši.



“Prema istrazi, DNK trag Adisa Abaza pronađen je na oružju koje je korišteno tokom napada u Parizu u novembru 2015. godine. Grbeša je dobro poznat Kraljevini Belgiji u vezi trgodine oružjem i razbojništvima. On je bio u kontaktu sa Ibrahimom El Bakaravijem tokom 2015. godine”, navedeno je u zahtjevu belgijske policije koji je dostavljen bosanskohercegovačkim sigurnosnim agencija.



Ibrahim el Bakravii je, podsjećamo, jedan od ISIL-ovih bombaša samoubica koji su u martu 2016. godine učestvovali u teorističkom napadu na briselski aerodrom.



Prema informacijama Žurnala, Adis Abaza je u novembru prošle godine ilegalno izašao iz BiH, te se sakrio u Njemačkoj gdje je 20. juna lociran i uhapšen. On je 2011. godine na Sudu BiH pravosnažno osuđen na dvije i po godine zbog trgovine drogom. Protiv njega postoje još dvije optužnice zbog organizovanog kriminala. Posljednja je potvrđena u februaru ove godine. Abaza je godinama bio pod prismotrom skoro svih policijskih agencija, a blisko je sarađivao sa i sa Nicolasom Grbešom. Obojica, prema dokumentaciji koju je belgijsko pravoszuđe dostavilo BiH, imaju dobre veze sa kriminalcima u Belgiji i Holandiji, a bavili su se i prodajom oružja. Upravo je Abazov DNK pronađen na okviru za municiju jedne od pušaka korištenih tokom terorističkih napada u Parizu.



Nicolas Grbeša je rođen u Liježu 1970. godine. Osim belgijskog posjeduje i državljanstvo Republike Hrvatske. Belgijske vlasti su imale informacije da je on povezan sa jednim od napadača na briselski aerodrom, ali je za njim raspisana potjernica zbog pucnjave na belgijske policajce prilikom potjere. On je u novembru prošle godine uhapšen u Sarajevu, a 2. 12. 2018. godine je izručen belgijskim vlastima koje ga, osim ovog slučaja, sumnjiče i za povezanost sa Ibrahimom El Bakravijem, jednim od dvojice bombaša samoubica koji su u martu 2016. godine izvršili teroristički napad na briselski aerodrom.





(Zurnal.info)