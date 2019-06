Udruženje građana "Svjedoci svog vremena" i ove godine organiziraju "Marš mira" Sarajevo - Nezuk - Srebrenica, osmodnevni put dug više od 280 kilometara koji se prepješači u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana kada su jula 1995. godine prešli put od gotovo 100 kilometara da bi pronašli spas u Tuzli.

Foto: Arhiv

Do sada su se za pohod prijavile 33 osobe iz svih dijelova BiH kao i prijatelji iz Italije. Njima će se također pridružiti i Društvo prijateljstva "Koraci mira" iz Odžaka sa 14 učesnika, koji ove godine prvi put organiziraju "Marš mira" Dubrovnik - Nezuk Potočari. Oni na ovaj put kreću iz Dubrovnika i prema informacijama sinoć su noćili u Stocu te su danas krenuli prema Mostaru i Konjicu.



Jedan od organizatora "Marša" Muhamed Papić kaže za Fenu da će i prijatelji iz "Koraka mira", kao i troje učesnika iz Italije koji učestvuju u pohodu, stići u Sarajevo 1. jula, a da se na "Marš mira" kreće 3. jula.



Papić podsjeća da je ovo osma godina kako se održava pohod te da ih ne brinu ni vrućine ni eventualne padavine.



Od 33 učesnika iz Udruženja građana "Svjedoci svog vremena" najstariji ima 61 godinu, a najmlađi 16.



Papić je naveo da je pohod organiziran u znak sjećanja na nevino ubijene sugrađane iz Srebrenice, ali i one iz mjesta koje će posjećivati na putu "Marša".



- Cilj je jasan, a to je da se nikad nikom ne ponovi i ne desi ono što se desilo narodu Podrinja, ali i BiH. Također želimo poslati poruku da nijednu žrtvu nikada nećemo i ne smijemo zaboraviti - poručio je.



Prema planu, učesnici će u srijedu, 3. jula krenuti iz Sarajeva, noćiti na planinama Ozren, Ponijeri, Javorje, Jelovo brdo te će u nedjelju, 7. jula stići u Nezuk kako bi se dan kasnije priključili tradicionalnom "Maršu mira" Nezuk - Potočari 2019.



- Nadamo se da ćemo na ovaj način doprinijeti jačanju osjećaja zajedništva, pripadnosti, odgovornosti i povezanosti te odati počast nevino ubijenim, podsjetiti te dati svoj skromni doprinos da se ne dozvoli zaborav i da se nikada i nikome više ne dogodi genocid - istakao je Papić.





(FENA)