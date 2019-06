Nermin Alešević iz Velike Kladuše danas je u Tužilaštvu BiH ispitan kao osumnjičeni za davanje dara i drugih oblika koristi, kao i neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje.

Foto: 24sata.info

Kako saznajemo,zbog toga što nije dobio imunitet koji je tražio, u ovoj pravosudnoj instituciji branio se šutnjom.



Alašević je nakon ispitivanja rekao da Tužilaštvu nije stalo da čuju kompletnu istinu.



- Onaj dio koji sam napravio, na koji način bih drugačije dokazao kakvo je naše pravosuđe, nego na način da se snimi i pokaže ljudima kako oni rade. Na prvoj izjavi nisu zatražili komplet izjavu nego samo do snimka i dalje nisam ništa rekao. Branio sam se šutnjom i za sve druge stvari sam preporučio advokata - kazao je Alešević.



Riječ je o aferi u kojoj se za koruptivne aktivnosti spominjalo i ime Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a BiH. No, on je na kraju saslušan kao svjedok.



Tužilaštvo BiH je istragu otvorilo i protiv inspektora SIPA-e Marka Pandže, koji je na objavljenom snimku uzeo novac od Aleševića za navodni utjecaj na krivične istrage u Tužilaštvu KS.



Pandža je ispitan kao osumnjičeni prije tri sedmice.





(Avaz)