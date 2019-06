Davor Dragičević, otac ubijenog mladića iz Banje Luke Davida, najavio je osnivanje političke stranke tokom obraćanja članovima grupe "Pravda za Davida".

Davor Dragičević / 24sata.info

Dragičević je poručio kako će igrati na njihov način, misleći na aktuelne političare i pozicije i opozicije.



- Poslije ovoga odvojilo se žito od kukolja, mi ostajemo, mi smo PzD, povratka u grupu nema, makar ja bio u pitanju. Idemo do kraja - poručio je Davor nakon protesta.



Istakao je kako su se napadi na grupu intenzivirali nakon registracije udruženja u Beču kada je Davor najavio mogućnost osnivanja stranke.



- Odjednom je svima zasmetalo. Prošle godine većina je bila protiv politizacije, ove godine svi su za politizaciju i mamljenje članova grupe. Rekao sam da to nikada neću dopustiti. Znamo za šta smo stali, za ubijeno dijete. Opozicija nas je izdala i ostavila na cjedilu. Sve što su kazali i potpisali su lagali i odustali. Ja nijednog člana PzD-a neću žrtvovati ni za poziciju - rekao je Davor.



Kazao je kako će političku stranku osnovati vrlo brzo i da se ona neće zvati Pravda za Davida, jer je ona čista kao i ljudi oko nje.



"Igrat ćemo na vaš način, mada ja nisam takav igrač, ali probat ću. To je ono što vam smeta i što vas boli. Mojih 10 minuta govora pred narodom vrijedi više nego vaših 10 godina pričanja. Koliko članova grupe PzD je napustilo Banju Luku? Niko ih nije zaštitio niti je reagovao. Nemate snage ni moći", kazao je.





(24sata.info)