Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH - "ACCOUNT" organizovala je danas u Sarajevu potpisivanje krivične prijave protiv predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije.

Foto: Fena

Kako je kazao direktor "ACCOUNT-a" Eldin Karić, ta organizacija traži da Tužilaštvo pokrene prijavu protiv Milana Tegeltije jer on nije prijavio ometanje rješenja slučaja.



- On zbog toga treba da odgovara. Na ovaj način želimo dati priliku javnosti da kaže šta misli o ovom slučaju jer svi dosadašnji pokušaji da odgovaraju oni koji su učestvovali u aferi "Potkivanje" nisu urodili plodom, jer se sve skrivalo iza toga da se radi o politizaciji slučaja i da se naprave kojekakve predstave da je to neka vrsta podilaženja javnosti - kazao je Karić.



Ističe da ljudi sami dolaze da potpišu krivičnu prijavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i traže da Tužilaštvo pokrene taj slučaj.



Karić očekuje da Tužilaštvo konačno počne raditi svoj posao u interesu javnosti, te da "Tegeltija ispuni obećanje i tuži sve one koji su prigovorili ili kritikovali ono što on radi".



- Pa nek sada podigne i krivične prijave protiv svih građana koji potpišu peticiju. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine, javnost, međunarodna zajednica, svi traže da odgovorni za aferu potkivanje odgovaraju za ta djela. Svi to zahtijevaju, samo grupica od petnaestak ljudi su odlučili uzeti pravdu u svoje ruke i da ju ne daju nikome - naglašava Karić.



Potpisivanje krivične prijave će biti upriličeno danas u Sarajevu i sutra u Banja Luci, i bit će predata glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH.



(FENA)