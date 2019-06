Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizirao je danas u Sarajevu konferenciju „Finansiranje političkih partija: Perspektive zakonskog okvira i monitoringa“, čiji je poseban fokus na neophodnom unapređenju Zakona o finansiranju političkih partija, posebno u odnosu na međunarodne preporuke i činjenicu da je ovo jedan od prioriteta postavljenih u mišljenju Evropske komisije.

TI BiH je predstavio i nacrt prijedloga za izmjene Zakona koji je sačinjen u konsultaciji s predstavnicima nadležnih institucija.



Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton je prije početka konferencije izjavio novinarima da je povjerenje u izbore u ovoj zemlji na prilično niskom nivou. Jedan od glavnih razloga je finansiranje političkih stranaka.



- Ured za demokratske institucije je dio OSCE-a i oni već godinama prate izbore u ovoj zemlji. Taj ured je dao preporuku da se urade amandmani, izmjene Izbornog zakona. To je ista preporuka koju smo dali nakon izbora 2014. i 2010. godine. Na osnovu toga možete zaključiti da se nije puno toga promijenilo – kazao je ambasador Berton.



Podsjetio je da je u nedavnom mišljenju koje je izdala Evropska komisija, ta preporuka OSCE-ovog Ureda među prioritetnijim i nalazi se na listi 14 stvari koje je potrebno hitno implementirati.



Po njegovim riječima, potrebno je te amandmane podhitno uraditi, potrebno ih je sprovesti, kako bi se povećala transparentnost, kako bi se provele preporuke OSCE-a i Evropske komisije i kako bi se vratilo povjerenje građana u izborni sistem.



Izvršni direktor Transparency International u BiH Ivana Korajlić je kazala da je činjenica da zloupotreba javnih sredstava, institucija, javnih funkcija u svrhu predizborne kampanje, uopšte nisu definirani niti Izbornim zakonom, niti Zakonom o finansiranju političkih stranaka, „zbog čega imamo situaciju da se ogromna sredstva koriste, što kroz javne nabavke, što kroz različite druge vrste raspodjela iz budžeta ili iz javnih preduzeća, iz institucija, da bi se finansirali dijelovi izbornih kampanja političkih stranaka“.



Po njenim riječima, ono što je posebno zabrinjavajuće da se ta sredstva, nažalost, ne koriste samo za finansiranje rada stranaka, već i za neke druge aktivnosti koje se mogu podvesti čak i pod pritisak na birače, kupovinu glasova i slično.



- Imamo situaciju da se našim sredstvima kupuju glasovi pred izbore – ustvrdila je Korajlić.



Dodala je da je u prijedlogu amandmana na Zakon o finansiranju političkih stranaka, koje je sačinio Transparency International u BiH u konsultacijama sa relevantnim institucijama, jedan od prijedloga da se ove aktivnosti direktno zabrane kroz zakon o finansiranju stranaka. Morat će se to uraditi i kroz izmjene Izbornog zakona, u dijelu koji regulira izbornu kampanju.



- Ali je ključno da se u cijeloj toj priči daju i adekvatne nadležnosti Centralnoj izbornoj komisiji BiH, adekvatni kapaciteti Službe za reviziju CIK-a BiH, da bi mogla utvrditi sve ove nepravilnosti i propisati adekvatne sankcije za kršenje zakona. Bez toga nemamo ništa – smatra Korajlić.



Po njenim riječima, jako je mala spremnost stranaka, posebo u dijelu koji se odnosi na zloupotrebe javnih sredstava, da se unesu ključne izmjene i da se spriječi ova praksa, „jer svakome odgovora da ostavi sebi mogućnost da izvlači sredstva sa različitih strana“.



Delegat u Domu naroda PSBiH Lazar Prodanović je kazao da svaka politička partija koja ne poštuje Zakon o finansiranju političkih partija treba da odgovara, da bude sankcionirana od strane provodioca zakona.



Dodao je da je način izmjene članova zakona koji se odnose na transparentno finansiranje političkih partija prilično složen, te da se to radi u parlamentarnoj proceduri.



- Bilo bi značajno da se ove primjedbe implementiraju i da budu usvojene prije nego što se objavi termin održavanja lokalnih izbora. Smatram da bi bilo značajno da svaka konvertibilna marka uložena u izborni proces treba da se transparentno troši i ono što je još značajnije, da se zna ko je donator ili iz kojih izvora dolaze ta sredstva – zaključio je Prodanović.



