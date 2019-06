Komesarka za ljudska prava u Savjetu Evrope Dunja Mijatović predstavila je danas u Strazburu izložbu pod nazivom "Srebrenica - duga borba majki za pravdu" tokom ljetnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine SE.

"Mnogi ljudi u Evropi i svijetu ne znaju za genocid, a neki ne žele ni da znaju. Neki to čak i poriču. To je uvreda za žrtve i ozbiljna prijetnja miru i pomirenju", rekla je Mijatović u uvodnom govoru i zahvalila što se organizuje izložba o genocidu u Srebrenici i dugoj borbi za pravdu koju majke Srebrenice sprovode već 24 godine.



"Vaša posvećenost je primjer za sve nas. Vaša poruka pravde snažno je odjeknula širom Evrope i šire. Ova izložba je ovdje da bi pojačala vašu poruku, mobilisala sve više i više ljudi da vas prate u tom dugom putu", dodala je komesarka.



Prema njenim riječima, neophodna je boriti se protiv poricanja genocida.



"To je još važnije jer je u regionu počela kultura poricanja genocida. Do istinskog pomirenja može doći samo edukacijom mladih generacija o prošlosti i to na istinit način", dodala je ona.



Prema njenim riječima, majke Srebrenice su pozvale Savjet Evrope da 11. jul bude zvanično dan sjećanja na genocid u Srebrenici.



"Pridružujem se vašem glasu. Suviše dugo je međunarodna zajednica skretala pogled sa tog pitanja", dodala je ona.



Snage Vojske Republike Srpske (VRS) su 11. jula 1995. ušle u Srebrenicu, bošnjačku enklavu u istočnoj Bosni i Hercegovini koja je formalno bila pod zaštitom UN-a i u kojoj je, potom, izvršen genocid nad stanovništvom.



Napad na Srebrenicu počeo je 6. jula 1995. i završio se pet dana kasnije ulaskom VRS-a pod komandom generala Ratka Mladića u grad.



Prema optužnicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Mladića su do 19. jula organizovano i sistematski ubili blizu 8.000 muškaraca i dječaka. Blizu 30.000 žena i djece deportovano je za dva dana.



Međunarodni sud pravde u Hasgu je 2007. donio presudu kojom masakr u Srebrenici kvalifikuje kao čin genocida.





