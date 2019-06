U večernjim satima u prostorijama Council House u Koventriju (Velika Britanija) više od stotinu zvanica prisustvovalo je obilježavanju 24. godišnjice genocida u Srebrenici.

Foto: 24sata.info

BH UK Network je u saradnji sa Općinom Koventri, dobrotvornom organizacijom “Remembering Srebrenica” i lokalnom BH zajednicom u ovom gradu organizovao komemoraciju kako bi se i ove godine odala počast 8.372 brutalno ubijenim muškarcima i dječacima u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine.



"Ovo je druga godina zaredom kako se održava komemoracija u Council Houseu te se nadamo da će postati tradicionalna aktivnost ove općine", saopćili su organizatori.



Tema 'Premošćavanje podjele: suočavanje sa mržnjom" nastoji inspirirsati ljude da se suprotstave onima koji žele podijeliti zajednice, slaviti one koji grade mostove između zajednica i mijenjaju stavove i ponašanja u drugima da izađu i grade vlastite mostove. Organizatori navode da je ova tema izabrana jer nikada nije bilo toliko važno da se ljudi osnaže kako bi se suprostavili mržnji u svojim zajednicama i da grade mostove koji pomažu u stvaranju jačeg, boljeg i kohezivnijeg društva.



Uvodna riječ pripala je gradonačelnici Koventrija Lindi Bigham koja je u svom govoru istakla kako je ponosna na grad Koventri koji je pružio utočište stotinama ljudi iz Bosne i Hercegovine te da je Koventri postao dom oko 500 porodica iz BiH i prostora bivše Jugoslavije.



"Većina ih je došla direktno iz koncentracijskih logora. Ostavili su tragediju u svojoj domovini i izgradili nove živote u Velikoj Britaniji. Naučene lekcije iz Srebrenice pokazuju kako mržnja i netolerancija mogu cvjetati ukoliko se ne ospore - čak i u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, gdje su ljudi različitih vjera živjeli mirno zajedno dugi niz godina, a integrirano društvo se raspalo"”, izjavila je gradonačelnica Bigham.



Komemoraciji su pored bosanskohercegovačkih građana iz Birminghama prisustvovale i mnoge druge zvanice, između ostalih Councillor Lynnette Kelly i Anthony Owen, te drugi ugledni gosti iz Koventrija.



Publici su se obratili razni gosti, a posebno interesovanje su izazvali učenici Bh. dopunske škole u Koventriju: Maida Mulalić, Benjamin Mulalić, Hana Hatić, Amil Alihodžić, Anel Jakupović, Ajla Krantić, Adna Kablić, Delila Kablić, Melina Hujić Saračević, Minela Kazić, Benjamin Hatić. Sa par emocionalno recitovanih poema uspjeli su izmamiti i suze publike. Glavna poruka naših najmlađih je bila da se ne zaboravi što se desilo i da nam to bude lekcija za buduće generacije. Publika je velikim aplauzom nagradila hrabre učenike.



Publici su se imali priliku obratiti i Alma Aganović, u ime Remembering Srebrenica organizacie. Alma Aganović je došla u Englesku kao dijete izbjeglica iz Bosne i Hercegovine 1993.godine. Trenutno radi i gradi uspješnu karijeru kao izvršni direktor marketinga na South & City koledžu u Birmingamu. Predsjednica je odbora u West Midlands za dobrotvornu organizaciju "Remembering Srebrenica“.



Prisutni su imali priliku saslušati i iskustvo porodice Forić iz Koventrija koji su prešli dug put da bi se integrisali i edukovali u Engleskoj.



"Večeras smo ovdje kako bi se prisjetili onih koji nisu više sa nama. Komemoracija vraća loše uspomene mnogim bosancima i hercegovcima i ne volim pričati mnogo o strahovima i mučenjima kroz koje je prolazio moj otac i drugi članovi familije. Međutim, vrlo je važno da to učinimo i prisjetimo se svih života koji su izgubljeni kroz ovo grozno vrijeme. Moja porodica se borila dovoljno teško da zaborave prošlost i izgrade sebi dobru budućnost. Upravo sam završila školu i našla posao, kao i moje sestre, a u međuvremenu još uvijek pokušavam pronaći sebe i ono što bih voljela raditi u budućnosti. Sve to samo pokazuje da bez obzira na prošlost uvijek postoji svijetlo na kraju tunela", rekla je Hava Forić.



Izgovorena je i Srebrenička molitva koja će zauvijek ostati uklesana u Srebreničkom kamenu sa jakom porukom: Da se više nikome i nigdje ne desi ono što se desilo u Srebrenici. Publika je imala priliku odgledati kratki dokumentarni film “Bridging The Divide: Confronting Hate” koji je itekako izazvao jaka osjećanja kod svih prisutnih.



Kornelija Besara, delegat ispred BH UK Networka, je imala priliku informisati publiku o aktivnostima i važnosti ove dobrotvorne organizacije.



"Drago mi je biti dio organizacije manifestacije poput ove. BH UK je krovna organizacija za sve bosanske zajednice u Velikoj Britaniji. Osnovana je 1996. godine kako bi pružila praktičnu i psihološku podršku bosanskohercegovačkim i drugim manjinskim zajednicama. Izuzetno sam ponosna što u Koventriju organizuje komemoracija genocida u Srebrenici i time odaje počast onima koji višu nisu sa nama. Zahvaljujemo se svim današnjim govornicima. Vrlo smo zahvalni mladima iz naše zajednice kao što su Hava Forić i djeci iz bosanskohercegovačke dopunske škole koji su ovdje da podijele s nama svoju inspirativnu priču”, rekla je Kornelija.





(24sata.info)