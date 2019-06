Građani Sarajeva i brojni gosti grada tokom jula će moći uživati u raznovsnim kulturno-umjetničkim sadržajima u okviru 24. festivala "Baščaršijske noći 2019.".

Foto: Fena

Organizatori su danas na pres-konferenciji, najavljujući festivalski program, kazali da će "Baščaršijske noći" svečano biti otvorene u ponedjeljak, 1. jula u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra koncertom klasične muzike, a nastupit će Gudački orkestar Muzičke akademije Univerzitata u Sarajevu.



Ovogodišnji koncert na otvaranju "Baščaršijskih noći" će biti u znaku saradnje sa Muzičkom akademijom u Sarajevu. Publici će se predstaviti nastavnici, asistenti, alumni (bivši) i trenutni studenti Muzičke akademije u Sarajevu izvodeći djela koja su komponovali veliki svjetski autori: Gustav Holst St. Paul, Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach/Hanan Hadžajlić i Petar Iljič Čajkovski.



Najavljeno je da će tokom festivala, koji će trajati od 1. do 31. jula, biti održano 26 programa u kojima će učestvovati izvođači i umjetnici iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Holandije, Indonezije i Irana.



Festival obuhvata većinu djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti - klasična, pop, rock muzika, pozorišne predstave, koncerti folklornih ansambala, likovne izložbe i izložbe kaligrafskih djela, te različiti muzičko-scenski programi za djecu.



Na ovaj način, kako je rečeno, Festival doprinosi kulturnoj i turističkoj ponudi grada Sarajeva koju upotpunjuje već pune 24 godine.



Direktor Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo Edin Kukavica je napomenuo da su svi programi u okviru "Baščaršijskih noći" besplatni. Ni za jedan se ne naplaćuje karta, a za one koji su posebno posjećeni, zbog kapaciteta dvorana u kojima se održavaju, nužno je podijeliti određeni broj karata.



- Zbog toga smo i ove godine samo ograničen broj programa 'zatvorili između četiri zida' i najveći broj programa izveli na trgove. Isto tako, izišli smo iz okvira gradskih općina i dio programa prezentirat ćemo i u Ilijašu i Konjicu – najavio je Kukavica.



Koordinatorica Festivala Sanela Lemeš je kazala da su program ovogodišnjih "Baščaršijskih noći" pažljivo selektirali, uz ocjenu da su zadovoljili potrebe svih uzrasnih kategorija publike.



Dodala je da to rade u kontinuitetu u programima BKC-a, a Festival je prilika da na jednom mjestu pokažu sve segmente kulture i umjetnosti koji zadovoljavaju potrebe publike.



Napomenula je da ove godine "Baščaršijske noći" otvara Gudački orkestar Muzičke akademije u Sarajevu, istaknuvši da će to biti sjajan koncert, ali je navela i ostale brojne programe koji su predviđeni za ovogodišnje izdanje "Baščaršijskih noći".



Prodekan za koncertnu aktivnost Muzičke akademije u Sarajevu Belma Šarančić- Nahodović izrazila je zadovoljstvo što će ove godine Muzička akdemija, prvi put, otvoriti jedan od najznačajnijih festivala u Sarajevu i šire.



- Ideja cijele suradnje je potaknuta time da se pokuša isključivo domaćim snagama, sa domaćim umjetnicima, realizirati otvorenje našeg veoma bitnog festivala – navela je ona.



Pokrovitelj Festivala "Baščaršijske noći 2019." je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.



(FENA)