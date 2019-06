Direktor Instituta za istraživanje genocida iz Kanade Emir Ramić uputio je otvoreno pismo ministru vanjskih poslova Republike Srbije Ivici Dačiću povodom negiranja postojanje logora u Prijedoru i zločina ubistava i mučenja koja su izvršena tokom počinjenog Udruženog zločinačkog poduhvata i genocida nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom općine Prijedor.

Emir Ramić / 24sata.info

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:



Gospodine Dačić,



Slike užasa u Prijedoru u kome je ljudski život ponižen kao rijetko kad u historiji civilizacije vječno su ostale u mome pamćenju, ali i trajno su trasirale moj put borbe za istinu i pravdu. Taj put borbe simbolično sam nazvao: „Genocid u Prijedoru, Srebrenica u kontinuitetu“. Zaista budućnost mora biti prinuđena da sebe odredi prema genocidu u Prijedoru.



Genocid u Prijedoru je istina o ponižavanju ljudskog dostojanstva i nacionalnog identiteta bića Bošnjaka i Hrvata, istina o uništavanju svega postojećeg što odražava bošnjački i hrvatski nacionalni identitet, istina o getoizaciji Bošnjaka i Hrvata u cilju stvaranja „Velike Srbije“, istina o pokušaju uništenja Bošnjaka i Hrvata kao nacija i prisvajanju teritorija gdje su živjeli, podjeli njihovih imanja Srbima i instaliranju države svih Srba na tuđoj teritoriji.



Genocid u Prijedoru je bio način ostvarivanja ratnih ciljeva. Radi se o namjernim, planiranim, masovnim zločinima nad prijedorskim civilima i o planskom uništavanju svakog osnova njihovog kolektivnog ili individualnog života.



Rušenje Prijedora, silovanje Prijedorčanki, ubijanje Prijedorčana, svakojaka poniženja, paljevine, mučenja i logori nisu bili samo plod razmišljanja plitikih barbarskih mozgova, već i dio razrađene osvajačke strategije osvetničkog srpskog pamćenja koje ima samo jedan ishod ponavljanje zla. Dakle, u Prijedoru se dogodio genocid jer se nije se radilo o pojedinačnom incidentu, već o masovnom zločinu širih razmjera koji je imao za posljedicu masovnu povredu proklamiranih univerzalnih ljudskih prava i sloboda.



Genocid u Prijedoru je bio usmjeren protiv osnovnih načela humanizma, protiv prava i sloboda čovjeka, protiv međunarodnog humanitarnog prava. Genocid u Prijedoru je zapravo vrhunac čovječije nehumanosti prema čovjeku, civilizaciji. Zbog izvršenog genocida općina Prijedor je prva u BiH po veličini zločina, po broju nestalih osoba, po broju masovnih grobnica, po broju koncentracionih logora smrti, po broju sudskih predmeta na međunarodnim i domacim sudovima. Genocid u Prijedoru je trajao kontinuirano od 1992. do 1995 godine.



Masovna pogubljenja Bošnjaka i Hrvata u Prijedoru, masovna mučenja u koncentracionim logorima smrti, masovne grobnice, masovna silovanja, masovna protjerivanja, masovna uništenja historijskih, kulturnih i vjerskih dobara su opomena čovjeku i civilizaciji, ali i međunarodnim sudovima, velikim silama i međunarodnim organizacijama i posebno vama i vašim sljedbenicima da je u Prijedoru izvršen najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, zločin genocida.



Danas, između ostalog zahvaljujući i vama, jer ste kontinuirano na tragu vašeg mentora Slobodana Miloševića, se kontinuitet fašističke ideje u Prijedoru ogleda u masovnom kršenju osnovnih ljudskih prava i sloboda prognanika i povratnika, preživjelih žrtava i svjedoka genocida. Frustrirane općinske Prijedora, koje vi podržavate, nikada nisu javno priznale djela tadašnjih fašističkih vlasti i odale pokajanje za patnje kroz koje su prošle na hiljade Bošnjaka i Hrvata, te pružile ruku pomirenja i pokajanja. Prijedorski Bošnjaci i Hrvati su i dalje poniženi građani drugog reda. Vi o tome sutite.



Javno se ponižavaju organizacije koje okupljaju žrtve i svjedoke genocida i tako namjerno, organizovano i ciljano širi strah među porodicama ubijenih i nestalih Prijedorčana. Istovremeno se Prijedorom slobodno šetaju ratni zločinci zauzimajući pozicije u lokalnoj vlasti. Dozvoljavaju se skupovi fašističkih grupa protiv kojih su se Prijedorčani i svi antifašisti borili u Drugom svjetskom ratu, a žrtvama zabranjuje pravo na sjećanje, istinu i pravdu. Ignorišu se zahtjevi predstavnika međunarodne zajednice koji su jasno dali do znanja da diskriminacija po nacionalnoj i vjerskoj osnovi mora biti obustavljena, da istina o genocidu mora biti dokučena, da se zločinci moraju osuditi i pravda zadovoljiti, te da se stradanja svih prijedorskih žrtava moraju obilježiti jednako, bez obzira na njihovu etničku pripadnost.



Istraživači genocida, aktivisti ljudskih prava i sloboda, preživjele žrtve i potomci žrtava preziru vas jer svojim dehumanuzirajućim istupom vi ste samo potvrdili politiku, ideologiju i praksu Velike Srbije na račun države BiH. O vašim neljudskim postupcima već smo upoznali kanadske i američke istraživačke, akademske i političke subjekte.



Nama ne treba vaše izvinjenje niti ga tražimo od vas. Nama treba i to ćemo tražiti vaš odlazak sa političke scene.



Republici Srbiji su potrebni lideri koji će jasno osuditi politiku i praksu Velike Srbije", navodi se u pismu Ramića Dačiću.



(24sata.info)