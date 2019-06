Bosna i Hercegovina će morati da isplati 9.000 eura Imadu el Husinu, poznatijem kao Abu Hamza, zbog kršenja Evropske konvencije za ljudska prava, odlučio je Evropski sud za ljudska prava.

Abu Hamza / 24sata.info

Sud je utvrdio da su njegova prava prekršena pritvorom u BiH od avgusta 2014. godine do septembra 2016. godine, na osnovu člana 5 stava 1 iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.



U jučerašnjoj odluci suda navodi se da član 5 stav 1 nije prekršen pritvorom u periodu od jula 2012. godine do marta 2013. godine, kao ni od marta do avgusta 2014. godine.



Abu Hamza je u februaru 2016. godine uslovno pušten na slobodu, uz zabranu napuštanja mjesta u kojem živi i obavezu redovnog javljanja u policijsku stanicu.



On trenutno živi na Ilidži u Kantonu Sarajevo, a u bivšu Jugoslaviju došao je još osamdesetih godina prošlog vijeka kao student.



(SRNA)