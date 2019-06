Nakon više od dvije sedmice, u toku noći ispred Kliničke bolnice na Bijelom brijegu pokupljen je i odvezen bolnički i medicinski otpad, i to na divlju deponiju, ustvrdili su iz Građanske inicijative "Jer nas se tiče".

"Iako su nas uvjeravali kako se na deponiju nije odlagao bolnički i medicinski otpad, već na za to predviđena mjesta, postavljali smo logična pitanja: ukoliko je to istina, kako je moguće da 15 dana bolnički otpad bude ispred ustanova u kontejnerima, a sve to nakon blokade dovoza otpada na deponiju. Ukoliko postoji još neko ko vjeruje u to da medicinski i bolnički otpad godinama nije odlagan na deponiju, da li su onda ovo 'predviđena mjesta' na koja se odlagao godinama, što bi bila još veća katastrofa", ističu iz Inicijative "Jer nas se tiče".



Ta nevladina organizacija na svojoj je Facebook stranici objavila nekoliko fotografija divlje deponije.



"Dragi sugrađani, jedino zajedno možemo pobijediti u ovoj borbi. Dijelite ovu i slične objave svojim prijateljima, kolegama, poznanicima. Isključivo što želimo je normalan život dostojan čovjeka, a naša je obaveza, i građanska i moralna, ukazati na nepravdu", poručili su iz Građanske inicijative "Jer nas se tiče".







