Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH Sukhrob Khoshmukhamedov danas su, u sjedištu ovog ministarstva u Sarajevu, potpisali ugovor o sufinansiranju inicijative Via Dinarica, koju će Federalna vlada u ovoj godini podržati sa 200.000 KM.

Foto: Fena

Via Dinarica je inicijativa koju finansiraju Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, Agencija Vlade Italije za razvojnu saradnju i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a provodi se uz podršku i u partnerstvu s Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske.



Prva faza projekta završena je krajem 2017., a realizacija druge je počela u ljeto 2018. godine i trajat će do 2021. Težište projekta je na jačanju Via Dinarice kao međunarodno priznate platforme za lokalni ekonomski rast, ali i na snažnijem učešću lokalnih zajednica u njenom održavanju i razvoju. Ukupna vrijednost druge faze ovog projekta 2,63 miliona američkih dolara.



Ministrica Đapo je naglasila da Federalna vlada, na prijedlog ovog ministarstva, već četvrtu godinu podržava Via Dinaricu, za što je do sada izdvojen iznos od 700.000 KM.



- Via Dinarica doprinosi održivom razvoju turizma u prirodi i predstavlja odličnu priliku za poboljšanje životnog standarda lokalnog stanovništva u ruralnim područjima BiH. Zbog toga ja prepoznata kao projekt od posebnog značaja za turistički razvoj FBiH i ponovo podržana sredstvima iz transfera za razvoj turizma u FBiH – rekla je Đapo.



Sredstvima Federalne vlade u 2019. godini bit će osigurana podrška projektima s područja FBiH s ciljem unapređenja turističke ponude i povećanja raznolikosti turističkih usluga i proizvoda.



Khoshmukhamedov je istakao da Via Dinarica, u skladu sa svojim motom – prirodno povezuje (connecting naturally) – nastavlja doprinositi smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti i povećanju konkurentnost BiH u oblasti turizma i prirodi.



- Drago mi je što je Via Dinarica, dajući doprinos boljoj infrastrukturi, uslugama i jačanju pozitivne slike regije i zemlje u cjelini, prepoznata i priznata i od strane domaćih institucija kao velika razvojna šansa i potencijal za BiH – kazao je Khoshmukhamedov.



U prošloj godini BiH je posjetilo 1.465.412 turista, što je više za 12,1 posto i ostvareno 3.040.190 noćenja, odnosno 13,5 posto više u odnosu na prethodnu godinu.



Projekt Via Dinarica predstavlja odličan primjer kako turizam može doprinijeti održivom razvoju – ekonomskom, društvenom i okolišnom, kao i svakom od 17 globalnih ciljeva tog razvoja. Turizam donosi blagostanje i unapređuje životni standard širom svijeta, a današnji događaj predstavlja jedinstvenu priliku za promociju i doprinos turizma održivom razvoju, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.



(FENA)